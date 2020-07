Trump esperona la divisió en un 4 de juliol marcat pel coronavirus

Els EUA van celebrar ahir la seva festa nacional, un esdeveniment que va estar marcat per dos factors: la lluita contra la pandèmia i els discursos del president del país, Donald Trump, de marcat caràcter divisori i enfocat a les eleccions de novembre. Trump va carregar divendres a la nit contra el que va denominar «campanya despietada» per retirar certs monuments i estàtues al país nord-americà, que han estat qualificats com a «racistes» o «imperialistes» en el marc de les protestes registrades arran de la mort de l'afroamericà George Floyd a mans de la policia.

«La nostra nació està sent testimoni d'una campanya despietada per esborrar la nostra història, difamar els nostres herois, esborrar els nostres valors i adoctrinar els nostres fills», va alertar Trump durant l'obertura de la commemoració anual del Dia de la Independència a la muntanya Rushmore, a Dakota del Sud, monument que ha promès protegir.

«Quan ens reunim aquí aquesta nit, hi ha un perill creixent que amenaça cada benedicció per la qual els nostres avantpassats van lluitar tan dur», va criticar entre les esbroncades dels assistents, segons va informar la cadena de televisió CNN.

La participació de Trump en el tret de sortida del Dia de la Independència va tenir lloc enmig d'un moment crític per la pandèmia del coronavirus, que deixa als Estats Units un xifres alarmants que coincideixen amb la reobertura dels territoris nord-americans. Les xifres estan augmentant en almenys 36 estats, entre els quals destaquen Califòrnia, Arizona, Texas o Florida. Divendres, Estats Units, que és el país més afectat per la pandèmia, va informar de més de 39.000 nous casos. Precisament, Kimberly Guilfoyle, una de les principals responsables de la campanya per a la reelecció del president dels Estats Units, Donald Trump, i parella del seu fill, Donald Trump Jr., va donar positiu.