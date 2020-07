Casado i Arrimadas demanen suport als votants «decebuts» de PNB i PSOE

El president del Partit Popular, Pablo Casado, i la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, van demanar ahir el vot per a la coalició PP+Cs dels socialistes que se senten «avergonyits per les negociacions de Pedro Sánchez amb batasunos o independentistes», i dels votants jeltzales «que han arribat a pensar que el PNB pot representar també les seves idees de centre-dreta». Casado i Arrimadas van arribar a les dotze del matí a la Casa de Juntes de Gernika, a Biscaia, en una cita inèdita, per defensar la candidatura conjunta d'ambdues formacions a Euskadi de cara a les eleccions del 12 de juliol, que lidera Carlos Iturgaiz.

Davant de l'arbre de Gernika, amb una ikurriña, una bandera d'Espanya i una altra d'Europa, Casado, Arrimadas i Iturgaiz, acompanyats per altres representants populars i de la formació taronja, van ser rebuts per música de txistus i amb dantzaris que els van dedicar un aurresku d'honor abans de començar de l'acte, que va concloure amb la interpretació de la tradicional cançó Gernikako Arbola.

El líder del PP va qualificar el seu candidat a Euskadi de «gegant moral de les llibertats a escala nacional». També va recordar que, a l'interior de la Casa de Juntes hi ha un quadre de rei Ferran II jurant els furs, com també va fer al segle XV Isabel I la Catòlica, i va remarcar que Euskadi «és part essencial i indissociable de la història d'Espanya».

«El nacionalisme fa tot just un segle va intentar instrumentalitzar aquesta història i fer una línia divisòria amb els que no pensaven com ells. Per aquest motiu, avui els constitucionalistes venim a la Casa que simbolitza els furs perquè som foralistes per ser constitucionalistes, i no tot i això, perquè els furs estan recollits a la Constitució», va assegurar.

Casado va destacar que PP i Cs tenen un projecte «de llibertat i de concòrdia, en què no hi ha bàndols, en el qual tots podem defensar el que ens uneix, davant dels que volen dividir-nos», i va asseverar que el nacionalisme «no és la veu única d'aquesta societat».

Arrimadas, que va interrompre puntualment la seva baixa maternal per assistir a aquest acte, va replicar al president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, que «la veritable motoserra contra l'arbre de Gernika» va ser el Pla Ibarretxe, però també «l'estatut infame» que ara pacten els jeltzales amb EH Bildu per substituir el text de Gernika.



Crida als socialistes «decebuts»

A més, va demanar el vot per al PP+Cs a tots els constitucionalistes i als que se senten «decebuts amb el PSOE» pels seus pactes amb EH Bildu perquè «sembla» haver oblidat els seus companys socialistes assassinats per ETA. En la seva intervenció, va tenir un record especial per als morts pel coronavirus i per als dos treballadors desapareguts en l'ensorrament de l'abocador de Zaldibar. «Les seves famílies necessiten dignitat i respecte, i és un escàndol la gestió que n'ha fet el Govern d'Euskadi», va assenyalar.

La líder de la formació taronja va assegurar que la coalició PP+Cs «estima la llibertat, i en alguns territoris d'Espanya la llibertat no està garantida, està amenaçada». Segons va apuntar, «ETA ja no mata, però en algunes comunitats autònomes d'Espanya, per descomptat a Euskadi també, s'amenaça, s'assenyala, es fustiga i s'agredeix», quelcom que va condemnar.

Finalment, Iturgaiz va reivindicar la seva «defensa de la foralitat i el Concert Econòmic», que, segons va assegurar, és «una institució solidària i d'autogovern amb encaix constitucional». A més, va voler destacar el seu «arrelament i identificació amb el País Basc i amb els ciutadans de cadascun dels seus territoris». «Vull una Euskadi en la qual sigui l'amor a aquesta terra el que ens faci bascos i no el carnet de determinat partit», va afirmar.