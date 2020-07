kanye west es vol convertir en president del país

? El raper Kanye West, marit de Kim Kardashian, va anunciar ahir que es presenta a la Presidència del país, però de moment la Comissió Electoral dels Estats Units no en té constància. Si es confirma la seva candidatura, s'haurà d'enfrontar a nombrosos obstacles logístics per arribar a temps a la votació final del novembre. «Hem de complir la promesa d'Amèrica confiant en Déu, unificant la nostra visió i construint el nostre futur. Em presento a president dels Estats Units», va escriure West amb el hashtag #Vision2020. A continuació, el magnat Elon Musk li va respondre: «Tens el meu suport total!». L'únic «Kanye» que apareix a la base de dades de la Comissió és un candidat del Partit Verd, segons el portal Politico. El raper, tanmateix, ha defensat objectius polítics al llarg de la seva carrera, com una reforma del model de justícia penal.