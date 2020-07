L'estudi de seroprevalença conclou que el 2,9% de la població gironina ha patit la Covid-19

El 2,9% dels gironins han generat anticossos del coronavirus, segons la tercera onada de l'estudi de seroprevalença.

L'estudi de seroprevalença, elaborat pel Ministeri Sanitat, al costat de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb la col·laboració de les comunitats autònomes, ha finalitzat que el 2.9 per cent de la població gironina ha superat la Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, i presenta anticossos.

Catalunya i Espanya

El 5,9% dels catalans i un 5,2% dels ciutadans de tot l'Estat espanyol han generat anticossos del coronavirus, segons l'estudi de seroprevalença.

L'estudi revela que el 7,3% de la població de la demarcació de Barcelona, el 2,7% de la de Girona, el 2,9% de la de Lleida i l'1,5% de la de Tarragona tenen anticossos del coronavirus. La directora general del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollán, ha explicat aquest dilluns a la roda de premsa de presentació dels resultats que han observat que en un 14% dels casos a qui s'havia detectat anticossos a la primera ronda els havien perdut o eren indetectables a la tercera.

La directora de l'Institut Carlos III, Raquel Yotti, ha fet una crida a la prudència i ha dit que aquesta seronegativitat "posa de manifest la incertesa" que hi ha sobre la malaltia i indica que la immunitat "pot ser incompleta" o "transitòria". "Aquells que han passat la malaltia no s'han de relaxar", ha dit.

Prevalença més elevada entre sanitaris

Pollán ha explicat que la prevalença del virus és més elevada entre el personal sanitari assistencial, ja que se situa en el 10%. També és més alt que la mitjana estatal entre les persones que treballen a residències i centres sociosanitaris (7,7%).

Evolució entre rondes

Pel que fa a l'evolució de la immunitat entre les tres rondes, a Catalunya va ser del 5,8% a la primera i del 6,1% a la segona. Els resultats de la tercera se situen en un valor intermedi (5,9%). A l'Estat espanyol, el resultat de la tercera ronda ha estat el mateix que a la segona, amb un 5,2%.

Variabilitat geogràfica

L'informe destaca la variabilitat geogràfica en el percentatge de seroprevalença. Mentre algunes demarcacions tenen taxes superiors al 10% n'hi ha en què és molt més baixa. Per exemple, a Soria un 14,4% de la població té anticossos, a Segòvia un 12,4% i a Madrid un 11,7% però hi ha territoris com Huelva amb l'1,2% o Ceuta amb el 0,7%.

El percentatge, en general, és superior en nuclis de població de més de 100.000 habitants en comparació amb municipis de menor població. No s'observen diferències entre dones i homes i, en relació amb l'edat, és menor en nens i adolescents.

Estudi "únic"

L'estudi ha tingut 68.296 participants dels quals 54.858 han participat en les tres rondes. La tercera ronda es va fer entre el 8 i el 22 de juny. Yotti ha remarcat que es tracta d'un "estudi únic en l'àmbit mundial" que genera "dades rellevants per a la presa de decisions en l'àmbit de les CCAA" per la seva "representativitat poblacional".