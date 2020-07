L'Iran presenta una queixa davant el TPI per les sancions dels Estats Units

L'Iran ha decidit presentar una queixa davant el Tribunal Penal Internacional (TPI) per l'efecte que les sancions que han estat imposades pels Estats Units sobre el país han tingut en la lluita contra la pandèmia del coronavirus. Així ho va anunciar la vicepresidenta iraniana per a Assumptes Legals, Laya Yoneidi, durant una visita realitzada ahir a l'Institut Pasteur de l'Iran, segons va informar l'agència de notícies iraniana Mehr. Teheran ha reclamat en aquestes darreres setmanes l'aixecament de les sancions que li ha imposat Washington, al·legant que aquests càstigs dificulten de forma molt destacada la lluita contra la pandèmia del coronavirus, que suma ja gairebé 238.000 contagis i més d'11.000 morts al país. Yoneidi va titllar les sancions de «política inhumana», «terrorisme econòmic» o d'«opressives i il·legals». L'Iran va registrar ahir un nou rècord de morts diàries per covid-19 en sumar-ne 163 en 24 hores.