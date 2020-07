Arranca el judici per l'ús públic del Pazo de Meirás

Testimonis aportats per la família Franco en el judici que se celebra per a la recuperació del Pazo de Meirás com «bé públic» (després de la demanda presentada per l'Advocacia de l'Estat) van al·legar que cap administració «es va fer càrrec» de l'immoble després la mort del dictador, segons van exposar en la seva declaració. Tanmateix, els testimonis proposats per l'Estat van ratificar l'ús de personal d'administracions i de fons públics per a tasques de manteniment i vigilància, en aquest últim cas per part de guàrdies civils. «A la meva àvia la van expulsar de casa seva», va exposar un d'ells, veí de Meirás, a preguntes de l'Advocacia de l'Estat amb relació al «procés coactiu» que hi va haver en l'adquisició de la finca.