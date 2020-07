Una dona mata el seu fill de cinc anys i se suïcida en un hostal a Madrid

La Policia Nacional va trobar ahir els cadàvers d'una dona espanyola de 35 anys i el seu fill de 5 anys en un hostal de centre de la capital, al costat de la madrilenya plaça de Callao, víctimes de sengles morts violentes, segons van informar fonts policials. Van ser els responsables de l'hotel residència Levante, situat al número 6 del carrer Postigo de San Martín, que van trucar a la Policia ahir al matí en comprovar que els inquilins d'una de les seves habitacions no responien a les seves trucades. Fins al lloc van acudir diversos agents, que van trobar els cossos de vida a les 10.20 hores.

La mare i el nen van arribar a l'hostal el dissabte i «van actuar amb total normalitat» però el diumenge no es van sentir sorolls a l'habitació, per la qual cosa van decidir trucar a la policia, segons van dir els responsables de l'establiment, que van confirmar que era la primera vegada que s'allotjaven allà. Segons les primeres indagacions a l'espera de confirmació, la dona podria haver mort el seu propi fill asfixiant-lo la nit de dissabte o el diumenge, com apuntaria la disposició dels cossos i els objectes trobats a l'escena del crim. De fet, la dona havia deixat en una taula una nota explicant el motiu del parricidi.