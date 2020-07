Els Estats Units amenaça d'expulsar els estudiants internacionals que facin totes les classes a distància

Els Estats Units amenaça d'expulsar els estudiants internacionals que facin totes les classes en línia a la tardor. El departament d'Immigració dels EUA ha avisat aquest dimarts que modificarà la normativa que permet l'estada als estudiants d'altres països per exigir als estrangers que facin gairebé totes les classes presencials a partir del setembre. "El Departament d'Estat dels EUA no expedirà visats als estudiants matriculats a escoles o programes que siguin completament a distància durant la tardor", afirmen en un comunicat. Per això, reclamen als estudiants internacionals actualment als EUA que marxin del país o es matriculin a classes presencials.

El govern de Donald Trump ha alertat que si no ho fan, corren el risc de ser deportats.

Arran de la covid-19, els EUA va concedir una exempció temporal que permetia cursar més classes a distància de les que normalment es podien amb el visat d'estudiant. Tanmateix, tenint en compte l'alt nombre de contagis i morts que encara hi ha als EUA, l'anunci ha generat preocupació entre els estudiants internacionals de cara al segon semestre de l'any.