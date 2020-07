Protecció de Dades investigarà les càmeres de vigilància facial de Mercadona

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha confirmat l'obertura d'una "investigació d'ofici" contra Mercadona, després que la firma de supermercats anunciés la setmana passada que havia instal·lat càmeres de reconeixement facial a 40 de les seves botigues.

De moment, el procediment es troba en fase d'actuacions prèvies, de manera que l'organisme de control espanyol no pot donar més detalls sobre el mateix., Segons informa Bussines Insider.

Mercadona va anunciar la setmana passada la instal·lació de càmeres de reconeixement facial a 40 dels seus establiments a Mallorca, Saragossa i València. En un comunicat de premsa, la companyia assegurava que la finalitat d'aquests dispositius seria detectar "únicament i exclusivament" a persones amb sentència ferma o mesura cautelar d'ordre d'allunyament de la botiga o dels seus treballadors.

En contacte amb les autoritats

La marca assegurava que s'havia adoptat aquesta mesura "sempre en contacte constant amb les autoritats corresponents per garantir la total protecció i totes les seves garanties legals". Per aquesta raó, Business Insider Espanya va consultar amb l'AEPD si efectivament havia estat així. Aquest dilluns l'organisme de control ha assegurat que ha iniciat una investigació d'ofici.

Mercadona, de moment, no ha contestat a les preguntes que Business Insider Espanya va remetre al seu departament de comunicació. A la nota de premsa, la cadena d'establiments assegurava que els dispositius de reconeixement facial emmagatzemaven les dades dels seus clients només durant 0,3 segons, ja que aquest és el procés que triguen els dispositius a constatar que els seus clients no són cap de les persones que compten amb una ordre d'allunyament activa contra la botiga.

Aquest temps, "similar a un parpelleig" segons la companyia, no és suficient per garantir la protecció de dades de les persones -clients inclosos, que ja han expressat el seu malestar a les xarxes socials-. Fonamentalment, perquè per comprovar que les faccions de les persones que accedeixen a les botigues corresponen amb les d'una persona sobre la qual hi ha una ordre d'allotjament, aquestes cares hauran de contrastar-se amb una base de dades.