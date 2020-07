Sánchez crida a pactar el fons de reconstrucció: «El juliol ha de ser el mes de l'acord a Europa»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va instar la resta de països de la Unió Europea a tancar un acord per al fons de reconstrucció comunitari. «El juliol ha de ser el mes de l'acord a Europa», va dir Sánchez.

El cap de l'executiu espanyol va fer una crida a la «unitat» i va defensar que la condicionalitat només pot estar lligada a aspectes com «la transició ecològica, digital o la capacitació del capital humà». El Consell Europeu té previst reunir-se els dies 17 i 18 de juliol amb aquesta qüestió sobre la taula. «La tasca de tots ha de ser el creixement econòmic i barrejar-ho amb una altra sèrie de polítiques em sembla que no és el moment ara mateix», va afirmar Sánchez, tot i que va dir que el govern espanyol està compromès amb «l'estabilitat pressupostària».

Per altra banda, Sánchez va afirmar ahir que el Govern és «raonablement optimista» i «està agraït» amb la resposta rebuda per part dels països de la zona euro, incloent els governats per partits conservadors, a la candidatura de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, a la Presidència de l'Eurogrup.



Compareixença conjunta

Així ho va assenyalar en una compareixença conjunta amb el primer ministre de Portugal, António Costa, després de reunir-se al Palau de São Bento de Lisboa, en la qual el dirigent lusità va expressar públicament el seu suport a la candidatura de Calviño a l'òrgan europeu.

Sánchez va subratllar que aquesta setmana és «decisiva» en la carrera per substituir Mário Centeno al front de la presidència de l'organisme europeu, per la qual cosa s'està parlant «amb tots els col·legues de govern de la zona euro». «Som raonablement optimistes respecte a la resposta (i agraïts) que estem tenint per part de la resta de països, no només progressistes, sinó també governats per partits conservadors», va afirmar.



En disputa amb Luxemburg

La vicepresidenta tercera d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va formalitzar el passat 25 de juny, apurant el termini, la seva candidatura a la Presidència de l'Eurogrup per als propers dos anys i mig, plaça que es disputa amb el ministre liberal de Finances de Luxemburg, Pierre Gramegna, qui ja es va postular el 2017, i el ministre conservador irlandès, Pascale Donohoe.

L'elecció del nou president o presidenta de l'Eurogrup no tindrà lloc fins a la reunió d'aquest dijous, 9 de juliol. El guanyador final haurà d'aconseguir el suport de com a mínim deu dels dinou ministres de l'euro. Si cap arriba a aquesta xifra, s'eliminarà el candidat amb menys suports i es tornarà a votar.

El procés es repetiria successivament fins que només quedin dos noms i un s'imposi sobre l'altre. La persona escollida estrenarà el càrrec en la reunió de l'Eurogrup prevista per al 11 de setembre a Berlín, llevat que es convoqui una trobada extraordinària al llarg de l'agost.