Urkullu allunya la «por» a la via unilateral: «És un debat desfasat»

El lehendakari i candidat del PNB a la reelecció, Iñigo Urkullu, va assegurar que no hi ha motius per tenir «por» que Euskadi emprengui una via unilateral cap a la independència, ja que aquest és un debat «desfasat» i fins i tot la mateixa EH Bildu planteja, en la campanya per a les eleccions de l'12 de juliol, «fórmules de relació a l'Estat espanyol» i no «fora» d'ell.

Urkullu, que va participar en una trobada informativa amb l'associació de joves empresaris AJEBASK, va reiterar el seu compromís amb la reforma de sistema d'autogovern d'Euskadi, amb l'objectiu de millorar el «benestar» dels ciutadans bascos. A més, va qualificar de «desfasades» les tesis que vinculen autogovern i independència.

Pel que fa a EH Bildu, va subratllar que plantejar aquest debat en aquests termes és una cosa «tan desfasada» que «fins i tot aquella formació política que es diu la més sobiranista entre les sobiranistes, i que durant anys i encara avui encunya eslògans com «Independentzia eta sozialismoa», en aquesta campanya planteja altres fórmules de relació a l'Estat espanyol, i no fora d'ell».

Urkullu va afegir que aquestes fórmules que, segons va afirmar, proposa en aquesta campanya EH Bildu, «no tenen res a veure» amb aquelles postures que ha defensat aquesta formació «emulant Catalunya amb una via unitaleral per a la independència».

El candidat del PNB a la reelecció com a lehendakari va recordar que ell no comparteix «en absolut» la via de la unilateralitat, i va explicar que el que planteja el seu partit respecte a l'autogovern és aconseguir el compliment íntegre de l'Estatut d'Autonomia de Gernika, de 1979, i posteriorment, aprofundir en l'actual model d'autogovern basc.

Pel que fa a l'Estatut, va recordar que 40 anys després de la seva aprovació, continua havent-hi 29 matèries pendents de transferir a Euskadi, les quals han estat reconegudes pel mateix Govern central, que, segons va recordar, a principis d'any va assumir el «compromís» de materialitzar aquestes transferències.



«És com anar a una farmàcia»

El candidat socialista a la Presidència de la Xunta i secretari xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, va considerar que «no es donaran les condicions» perquè el pròxim diumenge els ciutadans d'A Mariña puguin acudir a votar «amb total solvència».

«Volem ser cauts i volem que primer el president de la Xunta expliqui el que està passant però, amb la situació que tenim, és evident que si la població està confinada fins divendres és perquè hi ha riscos en aquest moment i en cinc dies de confinament no se soluciona el problema sanitari», va manifestar Gonzalo Caballero.

Tanmateix, el president de la Xunta i candidat del PPdeG a les eleccions, Alberto Núñez Feijóo, va mantenir que els col·legis electorals són segurs. En aquest sentit, va assegurar que «anar a un col·legi» el 12-J «és com anar a una farmàcia».