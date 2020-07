Austràlia confina Melbourne durant sis setmanes pel virus

La segona major ciutat d'Austràlia, Melbourne, viurà sis setmanes sota confinament pel repunt de casos de coronavirus detectat en els últims dies, va anunciar ahir el ministre principal de l'estat de Victòria, Daniel Andrews. La mesura entrarà en vigor a la mitjanit de dimarts a dimecres, després que s'hagin confirmat 191 nous contagis només a l'estat de Victòria, una xifra sense precedents des de l'inici de la pandèmia de covid-19. Les autoritats estimen que hi ha a el menys 772 casos actius, segons la cadena pública ABC.

Andrews va reconèixer que, amb aquestes dades, «és simplement impossible» poder rastrejar els contactes de tots els contagis per contenir possibles focus. «Estem en l'inici d'una cosa molt, molt dolenta si no prenem mesures ara», va advertir el dirigent a l'anunciar les noves restriccions.



Mobilitat restringida

Els residents de Melbourne (i de la veïna comarca de Mitchell) no podran sortir de casa excepte per treballar, anar a comprar, fer exercici o acudir a el metge, entre altres tasques considerades bàsiques. Les forces de seguretat també vigilaran el perímetre de la zona confinada per evitar que el virus pugui estendre a altres zones de país. Des mitjanit està tancada la frontera entre Nova Gal·les del Sud i Victòria, 2.100 quilòmetres de frontera vigilada ara per les Forces Armades.