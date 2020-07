Bolsonaro contrau la COVID-19 mentre la pandèmia s'aguditza al Brasil

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, va donar positiu per covid-19, una notícia simptomàtica en la crisi de salut que envolta l'economia més gran d'Amèrica Llatina. «Estic perfectament bé», va dir Bolsonaro a CNN Brasil en una entrevista en viu, després d'anunciar el resultat de la seva prova. Va afegir que està prenent hidroxicloroquina, un medicament contra la malària a la que s'ha referit com un tractament efectiu contra el virus malgrat que el seu ús no ha estat autoritzat per la majoria dels experts en salut a escala mundial i que podria tenir efectes secundaris perillosos.

El president de 65 anys, que durant la seva campanya per reobrir l'economia va qualificar virus de «només una petita grip», va desobeir en reiterades ocasions les recomanacions mèdiques per evitar el contagi, barrejant-se entre les multituds sense mascareta facial i donant encaixades de mans a les persones.



Epicentre mundial

Mentrestant, Brasil s'ha convertit en un epicentre mundial per al virus, només després dels Estats Units, amb més de 65.000 morts confirmades i més d'1,62 milions de casos en total.

El país ha implementat una erràtica resposta a la pandèmia; el president sovint s'ha enfrontat amb governadors estatals i fins i tot amb el seu ministre de Salut per les mesures de confinament i els possibles tractaments.