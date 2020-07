Dimiteix el director financer de Correus per un escàndol sexual

El fins ahir director financer i d'expansió de Correus Roberto Ducay va dimitir del càrrec després que es fessin públics uns missatges de WhatsApp en els quals el ja exdirectiu presumia d'haver contractat els serveis d'una prostituta a un preu inferior a l'inicialment sol·licitat.

La matinada de l'11 de juny, Ducay va enviar pel grup de WhatsApp de l'Associació Espanyola de Directius (AED) una foto d'una dona dutxant-se acompanyada de missatges vexatoris. Seguidament, va enviar unes captures de pantalla de la conversa amb la dona, en les quals es negociava el preu per un servei sexual. Quan la resta de membres va llegir la conversa, el president del Consell de Madrid de l'AED, Juan Carlos Gallego, va expulsar Ducay del grup.

Aquests fets es van fer públics ahir i van forçar la dimissió de Ducay. Correus va assegurar que el seu president, Juan Manuel Serrano, no va tenir constància dels fets fins al diumenge passat a última hora i no li va arribar cap notificació de l'AED sobre l'expulsió de Ducay. Per la seva banda, l'entitat argumenta que estava a l'espera que Correus designés el seu substitut, informa el diari ABC.