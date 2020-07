El Govern espanyol exigeix als bancs que aturin els desnonaments fins l'octubre

El Consell de Ministres d'ahir va aprovar ahir un paquet de mesures per prorrogar l'anomenat «escut social» en relació amb la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Entre aquestes mesures hi ha la de forçar els bancs a aturar els desnonaments, com a mínim fins el 2 d'octubre.

El Govern també va aprovar allargar fins al 30 de setembre el termini per demanar la pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer, amb les mateixes condicions. També amplia el termini per sol·licitar la moratòria del pagament del lloguer quan els propietaris siguin grans tenidors o empreses públiques i la moratòria del deute hipotecari. En el cas del lloguer, fins al 30 de setembre, i el d'hipoteques fins al 29 del mateix mes. La moratòria hipotecària, de tres mesos, tindrà un funcionament seqüencial en relació amb el del sector bancari, de nou mesos. D'altra banda, s'amplia el període de percepció del bo social i la garantia de subministrament d'energia elèctrica, aigua i gas.



Escut social

Aquestes dues mesures també seran fins al 30 de setembre. Es tracta de mesures del denominat «escut social» que l'executiu de Pedro Sánchez va aprovar durant l'estat d'alarma. El vicepresident segon i ministre d'Afers Socials, Pablo Iglesias, ho va explicar en roda de premsa en què va defensar que cal «seguir protegint també els més vulnerables».

«Aquest govern ha construït un escut social segurament millorable i limitat però sense precedents», va afirmar Iglesias, que va remarcar que les mesures que s'han aprovat «no només responen a criteris de justícia social» sinó que també ho fan per una «necessitat d'eficàcia econòmica». Pel que fa a la moratòria hipotecària d'habitatge habitual, d'una duració de tres mesos, es podrà demanar fins al 29 de setembre. Fins ara, s'ha concedit a més de 200.000 persones, el 83% dels sol·licitants. Fins al mateix dia també s'amplia el període per demanar una moratòria als crèdits sense garantia hipotecària que fins ara s'ha concedit a 364.000 sol·licitants, el 85%.

En relació amb el lloguer, s'amplia el termini fins al 30 de setembre per sol·licitar el pagament de la mensualitat a grans tenidors això com la pròrroga del contracte amb les mateixes condicions.



Pisos turístics per lloguer social

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va augmentar fins a 1.200 euros mensuals l'oferta de l'Ajuntament per pagar, per entre un any i any i mig, apartaments turístics per destinar-los a famílies necessitades que estan compartint habitació o vivint en pensions.

La nova proposta econòmica incrementa fins a 1.200 euros l'oferta de 900 euros de lloguer mensual que va fer el consistori al principi de la pandèmia, amb la qual només s'han posat a disposició municipal dos dels més de 9.500 habitatges turístics de la ciutat comtal.