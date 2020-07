Els Estats Units superen els tres milions de contagis i els 130.000 morts pel virus

Els Estats Units, el país del món més afectat per la pandèmia de la covid-19, va superar aquest dimecres els 3 milions de casos confirmats de coronavirus, enmig d'un repunt en diversos estats com Califòrnia, Arizona, Texas i Florida. Segons el recompte independent de la Universitat Johns Hopkins, Estats Units ha registrat fins ara un total de 3.009.611 contagis i 131.594 morts.Nova York és l'estat més colpejat per la pandèmia amb 398.237 casos confirmats i 32.243 morts, una xifra només per sota del Brasil, el Regne Unit i Itàlia.

Enmig d'aquest context de crisi sanitària, el president Donald Trump, ha notificat al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, i al Congrés nord-americà la sortida definitiva del seu país de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El portaveu de Guterres, Stéphane Dujarric, ha confirmat la notificació en un comunicat aquest dimarts, en el qual ha precisat que es va formalitzar dilluns i que la sortida no es farà efectiva fins el proper 6 de juliol del 2021.

Molts estats nord-americans pateixen repunts greus en les dades sobre el coronavirus i almenys 24 han paralitzat els processos de reobertura. A final de maig, Trump va donar per «acabada» la relació entre Washington i l'OMS, organització que ha acusat de ser una «titella» de la Xina. «Hem plantejat reformes concretes i s'han negat a actuar», va asseverar el magnat.

Trump, que ha criticat diverses vegades l'OMS per la seva resposta al coronavirus i per «estar a mercè» de Pequín, ja havia amenaçat anteriorment amb congelar de manera permanent el finançament nord-americà a l'organització.

Per Trump, l'OMS és «xinocèntrica». «Afortunadament les recomanacions de l'OMS no em van convèncer quan vaig suspendre els viatges cap a i des de la Xina i vaig salvar moltes vides», ha manifestat diverses vegades.

Per la seva banda, les autoritats de la Xina han reaccionat a la sortida d'Estats Units de l'OMS i consideren que no és sinó un altre exemple de «unilateralisme» per part de Washington que únicament «perjudicarà la lluita contra la pandèmia de coronavirus» a nivell internacional i consideren que és un nou cas de «covardia».



Obertura de les escoles

Paral·lelament, Trump està disposat a pressionar els governadors perquè les escoles als Estats Units tornin a obrir a la tardor, alhora que reitera que el país nord-americà «està en un bon lloc» respecte a la pandèmia del coronavirus, tot i l'increment de casos. La reobertura de les escoles s'ha convertit en un dels assumptes més sensibles als Estats Units mentre el país busca reprendre la normalitat durant la pandèmia. A més, amenaça d'expulsar els estudiants internacionals que facin totes les classes en línia a la tardor. El departament d'Immigració dels EUA ha avisat que modificarà la normativa que permet l'estada als estudiants d'altres països per exigir als estrangers que facin gairebé totes les classes presencials a partir del setembre.