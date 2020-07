Sánchez s'obre a modificar la Constitució per limitar la inviolabilitat del rei

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha obert a modificar la Constitució per limitar la inviolabilitat del rei i que aquesta se circumscrigui a la seva activitat en el càrrec. "La Constitució espanyola ha d'evolucionar conforme a les exigències d'exemplaritat i conducta política de les societats", ha dit Sánchez en una entrevista amb 'eldiario.es' i 'Infolibre'. El cap de l'executiu ha plantejat "una reforma de la Constitució per revisar els aforaments dels càrrecs públics perquè estiguin circumscrits a la seva activitat parlamentària, i no a una altra". Per tant, si això defenso per a qualsevol càrrec públic, lògicament també per al cap d'Estat", ha afegit.

"No hi ha espai per a la impunitat en el nostre país", ha dit Sánchez, que ha insistit que les informacions sobre els presumptes negocis irregulars del rei emèrit, Joan Carles I, són "pertorbadores". Sánchez ha destacat que "és la mateixa Casa Reial la que està marcant distàncies amb aquesta suposada pràctica reprovable". "Deixem treballar a la justícia", ha demanat.