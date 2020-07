A les Balears, multes de fins a 600.000 euros per incomplir la normativa del coronavirus

El decret llei aprovat aquest divendres pel govern balear per establir les sancions per incomplir les mesures sanitàries a Balears davant el coronavirus preveu multes de 100 euros a 600.000 euros per a les infraccions més greus, entre les quals es troben la comercialització de festes en espais públics i domicilis privats en què es produeixin aglomeracions.

El decret, a més, inclou per als casos d'infraccions molt greus la possibilitat del tancament de l'establiment o local i la prohibició de reobrir durant tres anys. En el cas dels habitatges de lloguer de vacances en què es produeixin infraccions greus es prohibirà la seva comercialització turística també per un termini màxim de tres anys.

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, al costat de la portaveu de Govern, Pilar Costa, ha explicat el decret que es preveu publicar aquest mateix divendres en el Butlletí Oficial de Balears, moment en què entrarà en vigor.

Les sancions es divideixen en lleus, greus i molt greus. En el cas de les lleus, poden arribar fins als 3.000 euros de multa; en les greus, fins a 60.000, i en les molt greus, fins a 600.000 euros.

Pel que fa a l'ús obligatori de la mascareta a la via pública en tot moment, l'incompliment es multarà amb 100 euros, Castro i Costa han explicat que si bé es preveu començar a aplicar el dilluns hi haurà uns "dies d'advertència" per informar la població abans de començar a sancionar.

La resta de les sancions, com les relatives a festes privades il·legals, "es començaran a aplicar des del minut un", segons ha deixat clar Castro. "Serem contundents perquè és un tema de salut pública", ha afegit.

Costa, per la seva banda, ha insistit que les multes per no portar mascareta a la via pública "no tenen finalitat recaptatòria, sinó dissuasiva" i que l'objectiu és que "hi pugui haver la màxima adaptació tant dels residents com dels turistes".

Castro ha precisat que la comissió d'emergències ha acordat crear una unitat d'anàlisi amb la policia i guàrdia civil per "investigar les festes que es publiciten" per tal de demanar una ordre judicial per poder entrar. Si ja no dóna temps, hi haurà operatius policials per dificultar l'arribada.