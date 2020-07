Fins al 60% dels nous casos de coronavirus detectats a Espanya són asimptomàtics

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha informat que més del 60% del total de nous casos diagnosticats per coronavirus són asimptomàtics i a les zones d'Espanya on hi ha brots gairebé el 70% es detecten com asimptomàtics.

A la roda de premsa que ha fet aquest dijous, Simón ha explicat que en els pròxims dies «potser» «un petit percentatge» d'aquests asimptomàtics presentin símptomes.

Respecte al brot de Lleida, que ja s'ha cobrat la primera víctima mortal, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha assenyalat que les mesures de restricció de la mobilitat preses per la Generalitat «han sigut valentes».

«A Lleida no sabem si el brot està controlat. Les mesures que han posat en marxa han sigut valentes, tot i que ens hagués agradat que s'haguessin aplicat abans, però dir-ho a misses dites és fàcil», ha apuntat Simón.

Finalment, Simón també s'ha referit als preparatius dels centres de salut per als probables rebrots. L'epidemiòleg ha assegurat que les comunitats autònomes estan donant vacances als sanitaris per recuperar-se després del que han patit amb la Covid-19 perquè, si «hi ha problemes al setembre o l'octubre, amb una segona onada, estiguin en condicions de respondre».

Les comunitats autònomes estan fent un «exercici difícil», de recuperar «anímicament i mentalment tots els seus sanitaris i, alhora, haver de respondre als brots».