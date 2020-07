Pla del Govern central per injectar 1.056 milions al «rescat» de la ciència a Espanya

La ciència és «l'arma fonamental d'una societat que lluita contra l'adversitat, l'eina amb la qual es construeix el futur». Envoltat d'un nodrit grup d'investigadors i representants d'empreses d'innovació, Pedro Sánchez va presentar ahir a la Moncloa l'anunciat pla de xoc per a la ciència i la innovació, un dossier que no sols conté bons propòsits sinó el que més fa falta: diners. El Govern destinarà 1.056 milions d'euros en ajudes directes (396 milions en el que queda d'any i la resta, en 2021) i altres 508 més en forma de préstecs amb condicions avantatjoses a empreses del sector. La pandèmia ha demostrat a tota la societat –en paraules de Sánchez– que la ciència importa, que sense ciència no hi ha futur, lema que va triar la comunitat investigadora fa setmanes per a una manifestació virtual en la qual van protestar per la falta de recursos econòmics. Va ser tota una crida de socors a la meitat de la pandèmia. «Vindran altres reptes sanitaris», pronostica el president del Govern després d'esmentar el coronavirus, així que Espanya «no pot continuar donant l'esquena a la ciència» –com va fer en l'anterior crisi econòmica– si vol continuar garantint la salut de les persones. El pla de xoc inclou un impuls econòmic a l'institut de salut Carles III i una reforma de la llei de la recerca biosanitària. No serà l'única norma a canviar. També ho farà la llei de la ciència per a donar estabilitat a la carrera professional dels investigadors. L'objectiu és que que aquests no hagin de fugir de les fronteres espanyoles i trobin possibilitat de treball estable. El tercer pilar del pla –el reforç del teixit productiu– mira directament a les empreses que es dediquen a la recerca, el desenvolupament i la innovació. Recordant que ara mateix en laboratoris espanyols hi ha 12 projectes per trobar una vacuna que combati definitivament al coronavirus, Sánchez va acabar l'acte apel·lant al suport de la resta de partits al pla.

El discurs del cap de l'executiu va estar precedit d'un torn de paraula per als científics, els joves investigadors i els empresaris. Helena Herrero, presidenta d'HP per a Espanya i Portugal i membre de la fundació Innovació Espanya, va destacar que la innovació i la ciència no entenen ni d'ideologies ni de política i que cada euro que s'inverteix en el sector és una font d'ingressos.