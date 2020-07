Donohoe: de Star Wars a l'Eurogrup

El centrista Paschal Donohoe, ministre de Finances d'Irlanda des del 2017, va retornar el seu país a la senda del control pressupostari després de la greu recessió provocada per la crisi global de 2008 i va bregar amb les conseqüències de la pandèmia del coronavirus. Sota l'impuls d'aquest home de 45 anys, casat i amb dos fills, el govern irlandès va registrar el seu primer superàvit pressupostari en el 2018 des de la crisi financera que 10 anys abans havia fet malbé l'economia del denominat «tigre cèltic». Conegut fan de la saga de ciència-ficció Star Wars, Donohoe també va preparar Irlanda per la possibilitat d'un caòtic Brexit sense acord, al qual el seu país estaria particularment exposat, recul El Periódico.

El seu pressupost per al 2020, presentat la passada tardor abans que la covid-19 sacsegés el món, preveia més de 1.000 milions d'euros en inversions per sostenir l'economia irlandesa. Però la prudència de la seva gestió econòmica i uns pressupostos sense grans sorpreses van fer que els mitjans del país arribessin a comparar irònicament Donohoe, que és papissot, amb un escolà o un director d'escola. Després de l'elecció a la fi de juny de Micheal Martin com a nou primer ministre d'Irlanda, arran d'un acord de coalició entre els grans partits de centredreta Fianna Fail i Fine Gael i els ecologistes del Partit Verd, Donohoe va ser confirmat en el seu càrrec, al qual ara suma la presidència de l'Eurogrup.

Nascut el 19 de setembre de 1974 a Dublín, Donohoe es va llicenciar en Política i Economia pel Trinity College abans de començar la seva carrera en el sector privat en la multinacional Procter&Gamble al Regne Unit. En sis anys s'havia convertit en director de vendes i màrqueting.

El 2003 va tornar al seu país on va treballar per al gegant dels licors Diageo abans d'entrar en política. Un any després, es va incorporar a l'Ajuntament de Dublín i després a la cambra baixa del Parlament irlandès després de les eleccions generals de 2011, marcades pel col·lapse del Fianna Fail després de la crisi financera i les polítiques d'austeritat.

Del 2013 al 2016, Donohoe, del Fine Gael, va ocupar diverses carteres dins del Govern: ministre d'Assumptes Europeus, ministre de Transport, Turisme i Esport i també ministre de Despesa Pública. Quan Leo Varadkar va assumir la prefectura del Govern el 2017, va ser nomenat al capdavant Ministeri de Finances, que va dirigir des d'una oficina que va decorar amb nombroses figuretes de Star Wars. A partir d'aquest moment, es va centrar en la reducció del dèficit i es va comprometre a crear «una república d'oportunitats». També defensa un impost de societats molt baix, del 12,5%.