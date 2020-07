Jair Bolsonaro cedeix als evangelistes el control de l'educació al Brasil

«L'home, segons la Bíblia, és el cap de la casa, assenyala el camí que prendrà la família», sol dir el pastor evangelista Milton Ribeiro quan es refereix a la manera més eficaç d'evitar el pecat i la temptació. Des del divendres és el nou ministre d'Eduació del Brasil. Ribeiro és el quart titular d'aquesta cartera i al president Jair Bolsonaro li agradaria que fos el definitiu.

El seu nomenament va comptar amb el suport de les diverses esglésies evangèliques, que representen a gairebé un terç dels habitants del país. També va ser saludat per l'anomenada «ala ideològica» del Govern d'ultradreta, la prioritat de la qual, segons el diari paulista Folha, és promoure la «guerra cultural» contra l'esquerra en tots els racons del gegant sud-americà. La ciència no és aliena a aquest combat en un país amb més de 70.000 morts per covid-19, i 1,8 milions d'infectats, entre ells el mandatari, qui, contra l'opinió de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va decidir enfrontar-se al patogen amb la ingesta diària de cloroquina.

«Bolsonaro vilipendia la ciència», considera el setmanari Istoé, com a part de l'anàlisi sobre els canvis en Eduació. «L'adoctrinament ideològic, partidista i religiós de qualsevol naturalesa, va guanyar prominència i mètode, abusiu, en l'educació brasilera. Tot i ser l'àrea més crucial en les nacions que afirmen ser civilitzades i desenvolupades, la política educativa s'ha convertit en un laboratori per experiències exòtiques».

En acceptar la seva designació, el flamant ministre va tractar d'enviar un missatge de concòrdia. «És hora d'un veritable pacte nacional per a la qualitat de l'educació en tots els nivells». Malgrat el gest, és observat amb desconfiança. Ribeiro és el quart titular d'aquesta cartera en poc més d'un any i mig de la gestió del capità retirat. Es tracta del segon pastor evangelista del seu equip ministerial. André Mendonça dirigeix el ministeri de Justícia des que Sergio Moro va trencar políticament amb Bolsonaro per la seva obstinació de blindar els seus fills davant de les investigacions dels tribunals.

L'arribada de Ribeiro és clarament una victòria dels sectors religiosos que integren la coalició de Govern. Ribeiro és membre de Consell Deliberativo de l'Institut Presbiteriano Mackenzie, que manté una universitat del mateix nom. No té experiència temes relacionats amb les polítiques educatives o la gestió pública.