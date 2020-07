Recomanen evitar gels hidroalcohòlics en platges i piscines per risc de cremades

La dermatòloga Patricia Contreras, de l'Hospital Sant Joan de Déu de Còrdova, ha alertat que l'alta concentració d'alcohol dels gels hidroalcohòlics afegida als rajos solars pot provocar des d'alteracions en la pigmentació de la pell fins a cremades.

"Millor utilitzar aigua i sabó que una solució hidroalcohòlica per rentar-se les mans, sempre que sigui possible, en platges, piscines, i abans de fer esport a l'aire lliure i fins i tot per sortir a passejar si les temperatures són molt elevades", ha afirmat el centre hospitalari en un comunicat.

L'ús continuat de gels desinfectants per tal de prevenir el contagi per la Covid-19 està fent que apareguin o s'agreugin diferents patologies cutànies, les consultes de les quals han augmentat considerablement, ha explicat la dermatòloga.

"Cal destacar, per la seva freqüència d'aparició, la dermatitis irritativa de contacte en el dors de les mans -que es manifesta per l'aparició d'un color vermellós en la pell, picor i cremor-, així com també estem veient més un augment de casos per sequedat de la pell, amb l'aparició d'esquerdes doloroses, i dermatitis al·lèrgiques de contacte, en persones que ja eren sensibles a alguns d'aquests productes", ha apuntat.

Per tot això, la dermatòloga recomana rentar les mans amb aigua i sabons neutres i amb propietats hidratants, sempre que sigui possible, i utilitzar una crema amb factor de protecció solar, "alt o molt alt", fonamentalment en els mesos estivals.

En el cas que s'utilitzin guants, la doctora ha assegurat que mai han de col·locar-se amb les mans humides quan hi hagi restes de solucions hidroalcohólicas "ja que afavoriria el desenvolupament de la dermatitis irritativa".