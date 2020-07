Augmenten els positius per COVID-19 a tot Espanya

Totes les comunitats autònomes d'Espanya estan experimentant una tendència a l'alça en els contagis per coronavirus en les últimes hores. Un dels casos més destacats és el de Navarra, on el brot de covid-19 vinculat a un esmorzar dels Sanfermines celebrat el 6 de juliol a Pamplona ha registrat 13 casos nous en les últimes hores, per la qual cosa acumula ja un total de 21 afectats.

A més, s'han registrat tres focus més que el Govern foral qualifica com «més limitats». Un d'ells és a Tierra Estella, un altre a Tudela i l'altre a una localitat de la Comarca de Pamplona. Quant al brot de contagis originat en una boda a Tudela, l'Executiu va considerar ahir que ja està «estabilitzat», en registrar-se dos casos nous, i n'acumulen un total de 36. Després d'encadenar tres jornades de repunt dels contagis, el Govern de Navarra està preparant una regulació per a l'ús obligatori de la mascareta encara que es mantingui la distància social.

Així mateix, Andalusia va comunicar ahir 19 brots de coronavirus actius, 12 en fase de control i set en fase de recerca, a les províncies de Granada, Màlaga, Cadis i Almeria, amb un total de 349 casos confirmats -amb 51 nous positius en 24 hores- després de sumar tres nous brots: dos a Màlaga i un a Almeria, segons va informar la Conselleria de Salut i Famílies.

Per la seva banda, el Govern de Castella-la Manxa va confirmar que s'eleven a 14 els casos confirmats en el brot de covid-19 a Socuéllamos (Ciudad Real). El brot que inicialment es va emmarcar en àmbit laboral es considera actualment d'àmbit social. Finalment, la Regió de Múrcia ha registrat 13 positius més en les últimes 24 hores i el nombre de contagis oficials a Badajoz s'ha elevat de quatre a sis, i de moment els positius no tenen cap relació entre ells.