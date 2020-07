Els dos candidats a presidir Polònia es proclamen guanyadors

El president de Polònia i candidat a la reelecció, el conservador Andrzej Duda, hauria guanyat la segona volta de les presidencials poloneses celebrada ahir amb un 50,4 per cent de vots, segons el sondeig a peu d'urna elaborat per Ipsos. El rival de Duda, l'alcalde de Varsòvia, Rafal Trzaskowski, va obtenir un 49,6 per cent de vot, sempre segons aquest estudi demoscòpic.

Duda va publicar un breu missatge a Twitter amb la frase «Visca Polònia!» i una bandera polonesa al costat d'una fotografia seva acompanyat pels seus seguidors. En un missatge posterior va afegir un «Gràcies!».

Trzaskowski va comparèixer davant els seus seguidors després de conèixer-se els resultats a peu d'urna. «Hem estat capaços de despertar, de crear esperança, de construir una campanya cívica. Estic convençut que canviarem Polònia», va afirmar.

La participació va ser del 68,9 per cent, un rècord que contrasta amb el 55,34 per cent de 2015, el 55,31 per cent de 2010 o el 51 per cent de 2005.

Els resultats oficials es faran públics dimecres com a molt tard, segons la normativa de la Comissió Electoral Estatal (PKW), que haurà de traslladar les dades al Tribunal Suprem, òrgan que donarà el vistiplau definitiu als comicis i els seus resultats.

L'oposició va advertir d'«irregularitats escandaloses»a la segona volta de les eleccions i va assegurar que el seu candidat, Rafal Trzaskowski, seria el guanyador dels comicis.

El cap de campanya de Trzaskowski, Cezary Tomczyk, va assegurar que aquestes irregularitats afecten principalment al vot de l'exterior. Gairebé mig milió de polonesos residents a l'estranger poden votar en aquests comicis, presumiblement afins a Trzaskowski.

Tomczyk va avançar que convocaran protestes si Duda és declarat vencedor. L'estudi a peu d'urna confirma que el principal suport de Duda del governamental Partit Llei i Justícia (PiS) procedeix de les zones rurals, mentre que Trzaskowski té el seu principal suport en les ciutats.