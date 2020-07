Feijóo aconsegueix la seva quarta majoria absoluta a Galícia

El candidat del PPdeG a la reelecció com a president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va aconseguir igualar la marca del seu predecessor, Manuel Fraga, de quatre majories absolutes consecutives, en haver fins i tot millorat resultats i haver arribat a 42 escons (un més) a les eleccions d'ahir, en les quals el BNG va protagonitzar un contundent «sorpasso» al PSdeG-PSOE i fins i tot va superar en un diputat els resultats que havia aconseguit el 1997 amb l'històric Xosé Manuel Beiras al capdavant.

Després que les eleccions d'abril fossin suspeses per la pandèmia del coronavirus, totes les enquestes pronosticaven una majoria absoluta del PP. Feijóo no mostra senyals de desgast després de 11 anys dirigint el Govern gallec, en augmentar en un els diputats obtinguts al setembre de 2016 i millorar en mig punt el percentatge de suports.

Paral·lelament, en les seves segones eleccions com a candidata, Ana Pontón, de 43 anys, però que porta 16 al Parlament gallec, va aconseguir gairebé 15 punts i mig més de suport respecte fa quatre anys i liderarà l'oposició. El BNG de Pontón passa de sis a 19 diputats i millora els resultats històrics de 1997, quan els nacionalistes liderats per Xosé Manuel Beiras havien donat el «sorpasso» al PSdeG d'Abel Caballero i havien arribat als 18 escons.

Precisament en aquella data, els socialistes havien obtingut el seu mínim històric durant els següents 19 anys, fins que en les autonòmiques de setembre de 2016 es van quedar amb 14 escons, com a tercera força parlamentària. Ahir van repetir el resultat de 14 actes al Pazo do Hórreo, malgrat que milloren en punt i mig el percentatge de suports respecte el de fa quatre anys.

Per la seva banda, Galícia en Comú, la coalició en la qual concorria Podem, juntament amb IU i Anova (el partit precisament fundat per Xosé Manuel Beiras després d'abandonar el BNG), es queda fora de Parlament i el Bloc capitalitza de ple la desintegració de En Marea, els 14 diputats de la qual, submergits en baralles internes, van acabar la legislatura passada en diferents grups del Parlament.

El reelegit president de la Xunta va donar les gràcies a tots els gallecs, fins i tot als que no el van votar, i es va recordar d'aquells que han mort per coronavirus. El dirigent popular va prometre «governar per a tots» i es va reafirmar en que «no tornaré a presentar-me com a candidat».

El president del PP, Pablo Casado, va felicitar a les xarxes sociaes Núñez Feijóo»per la quarta majoria absoluta que premia la seva brillant gestió i entrega als gallecs».

El candidat de Galícia en Comú i líder de Podem Galícia, Antón Gómez-Reino, va assumir el «fracàs» electoral de la seva coalició. Acompanyat de membres de la seva candidatura, Gómez -Reino va admetre que els resultats «no són bons per a Galícia» perquè el PPdeG continuarà quatre anys més al capdavant de la Xunta.

Resultats «inesperats»

«Són uns resultats inesperats, dolents, molt dolents per als nostres espai i que jo assumeixo en primera persona», va assegurar el líder de Galícia en Comú, que manté la seva acta com a diputat al Congrés.

El candidat del PSdeG a la Presidència de la Xunta, Gonzalo Caballero, va considerar «insatisfactoris» els resultats assolits per la seva formació, tot afegint que el resultat és «clar» i que li correspon al PP ja Alberto Núñez Feijóo «encapçalar un govern a Galícia».

Vot «responsable»

El candidat a la Xunta de la Marea Galeguista, Pancho Casal, va apuntar que els resultats electorals no són «un desastre» per al seu projecte malgrat que no hagin arribat ni a l'u per cent dels vots. Casal va valorar que «la gent ha votar amb responsabilitat» i, per això, «per a nosaltres no és un desastre».