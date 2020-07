Festes il·legals: "Es paga per Bizum i a concepte s'escriu 'comiat' i el nom"

«Val 20 euros sense copa i 25 amb copa. M'avises de la gent que vindrà i jo et passaré un contacte perquè facin un Bizum. No es pot pagar a la porta. A concepte s'escriu 'comiat' i el nom. Després que enviïn un whatsap al noi i li diguin: 'He fet un ingrés a nom de tal', perquè ho apunti a la llista. [La festa] comença a partir de les deu del matí fins a les vuit de la tarda o així». Aquesta és part d'una conversa amb un dels organitzadors de les desenes de festes il·legals que s'estan movent per les xarxes socials i que se celebren a l'illa aquest cap de setmana i la resta de l'estiu Covid, segons avança 'Diario de Mallorca' del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Els interessats se n'assabenten sobretot pel boca-orella i missatges privats o directes (MD) a través d'Instagram o Telegram. Se'ls demana que segueixin un compte obert expressament per informar de l'esdeveniment. Allà es detallen les característiques, com la data, l'adreça (que no s'indica fins a l'últim moment per esquivar la policia), el tipus de música, la «donació» per cada beguda «proporcionada per l'amfitrió» i l'«aportació al pot», segons es pot llegir en un dels missatges.

Tots destaquen que es tracta d'una «festa privada, amb llista tancada i només invitació per a amics» a fi d'evitar una possible sanció per realitzar una activitat lucrativa sense l'obligada llicència. Per això, hi ha els que sol·liciten que, quan es faci l'ingrés a través del servei de pagament Bizum o un altre de similar, el participant escrigui 'comiat' en el concepte, ja que així podrien al·legar que es tracta de la suposada celebració d'un comiat de solter/a. Utilitzen diversos trucs per no ser enxampats, tot i que alguns esdeveniments semblen organitzats per autèntics professionals i es promocionen amb atractius fullets digitals.

Els preus més habituals oscil·len entre els 10 i 25 euros, i hi pot entrar una consumició, dues o cap. La resta de les begudes es paguen a part, amb una «donació» a l'amfitrió de dos o tres euros, segons un dels missatges. No obstant, hi ha festes de 35 euros amb zones VIP de fins a 100, com la que es va tancar dissabte passat en un xalet de la costa de la Calma (Calvià), que havia sigut organitzada per treballadors de l'oci nocturn de Magaluf.

«Mascaretes?»

Una noia coneixedora d'aquest tipus de convocatòries explica que «gairebé totes són en cases amb piscina i se celebren des de la tarda fins a la nit». I tot i que un s'imagini la resposta, la pregunta és obligada. «Què va, ni mascareta ni hòsties», ni, per descomptat, la necessària distància interpersonal en les anomenades popularment 'Covid parties'. I encara menys a les festes que són organitzades en barcos de lloguer i que aquesta noia qualifica de 'low cost' perquè «les dones no paguen, ja que es necessita un ganxo, igual que en algunes de les discoteques».

Tal com relata, el lloc de trobada és normalment un xiringuito o embarcador i des d'allà els participants es traslladen en llanxa al barco contractat per a l'esdeveniment. Una vegada a bord, el ritual és el mateix que en la resta de convocatòries il·legals: divertir-se amb alcohol en l'estiu de la pandèmia.