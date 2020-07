El primer ministre britànic desaconsella viatjar durant les vacances

El primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, sembla ser cada vegada més conscient la gravetat de la pandèmia de coronavirus que castiga el planeta, i de forma molt important el seu país.

Conegut fins ara per minimitzar la crisi sanitària, tot i que amb menys bel·ligerància que els seus homòlegs brasiler i nord-americà, Jair Bolsonaro i Donald Trump, respectivament, el premier britànic insta ara els seus conciutadans a utilitzar la mascareta als establiments tancats i a optar per quedar-se al país per fer les vacances, evitant les sortides a l'estranger. «És un bon any per fer stayvacation», va dir el mandatari.