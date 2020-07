Agredeixen una cambrera després de demanar-los que es posessin la mascareta a València

Zona on es va produir l'agressió

Un home de 36 anys va ser detingut al punt de la mitjanit de dissabte a diumenge després d'agredir una cambrera d'un local de menjar ràpid de l'avinguda del Port de València. Els agressors, una parella, van colpejar la treballadora del local de menjar ràpid quan aquesta els va recordar l'obligació de portar la mascareta posada mentre feien cua, avança 'Levante-EMV' del mateix grup editorial que 'Diari de Girona'.

Els fets van tenir lloc a les 23.35 hores de dissabte passat en un local de l'avinguda del Port de València quan una treballadora va recordar a una parella que havien de portar la mascareta posada mentre feien cua per demanar el sopar a l'interior del local i esperaven per ser atesos.

En aquell moment, la dona va començar a cridar i amenaçar de tossir per tot el local, mentre que l'home va colpejar tots els objectes del taulell. En un moment de l'incident, i segons va declarar la víctima, el presumpte agressor li va llançar la mampara de protecció a la cara, cosa que li va provocar una ferida oberta visible, que va necessitar diversos punts de sutura. A més, va causar importants desperfectes al local.

Després de l'agressió, la parella va sortir corrents del lloc perseguits per treballadors i comensals. Els Agents de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) de la Policia Local de València van detenir l'home de 36 anys quan es trobava envoltat de diverses persones i es rebolcava per terra per evitar ser retingut. Els agents van procedir a immobilitzar el presumpte agressor, que va acabar esposat i traslladat a dependències policials.

Després dels fets, la treballadora agredida va relatar el que havia passat, una versió que van subscriure tant un altre company que treballa al local com l'encarregada.