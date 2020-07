El PNB fixa com a prioritat postelectoral reeditar el pacte amb els socialistes bascos

La presidenta del PNB a Biscaia, Itxaso Atutxa, va assegurar ahir que «el primer intent» del seu partit «i en ferm», després de les eleccions autonòmiques, ha de ser reeditar un acord de Govern amb el PSE-EE, que, segons ell, ha estat «l'únic partit que ha mostrat una intenció ferma de parlar» amb la formació jeltzale durant la campanya electoral. A més, va admetre que l'entrada de Vox al Parlament basc ha estat «un disgust» perquè representa «la ultradreta més rància» i «només ha tingut un «leitmotiv»: anar contra l'autogovern basc i qualsevol identitat basca».

La candidata d'EH Bildu a lehendakari, Maddalen Iriarte, va assegurar que la coalició sobiranista tractarà d'«articular» les majories «sobiranista i progressista» que es donen en el Parlament basc després dels comicis.

Per la seva banda, la portaveu de l'executiva de Podem, Isabel Serra, va evitar assenyalar causes concretes de la patacada que ha patit la seva formació a les eleccions tant al País Basc com a Galícia, i va explicar que el que els toca ara és tenir una «reflexió col·lectiva» i «autocrítica», per analitzar la «realitat complexa» que ha donat lloc a aquests mals resultats.

Això sí, la dirigent ha reivindicat la gestió del secretari general «morat» i vice-president segon del Govern, Pablo Iglesias, i de la direcció estatal del partit. El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, va assegurar que l'estratègia de crispació del PP «ha fracassat». I la portaveu de l'executiva de Ciutadans, Melissa Rodríguez, va celebrar el fet que el seu partit hagi entrat amb un diputat al Parlament basc, dins de la coalició electoral amb el PP, i va apostar per «sumar» també per als pròxims comicis Catalunya.

En paral·lel, el president de la Xunta en funcions, Alberto Núñez Feijóo, va reivindicar l'«enorme victòria democràtica» que diumenge a la nit li va permetre igualar la marca de quatre majories absolutes consecutives de l'històric líder popular Manuel Fraga, la famosa frase de «ni tuteles ni 'tutías'» va parafrasejar per reivindicar el «vot lliure» a Galícia, per la qual cosa treballarà, va dir, «fins al final de la legislatura». Per la seva part, la portaveu nacional del BNG, Ana Pontón, treballarà per «estar a l'altura» i que en 2024 es compleixi «el somni» d' «una dona a la presidència».