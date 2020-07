El Govern deixa clar que prefereix Joan Carles I fora de La Zarzuela

Els ministres i vicepresidents, almenys els de la part socialista del Govern, eviten parlar en públic de Joan Carles I. Malgrat que gairebé cada dia es coneixen noves informacions que al·ludeixen a presumptes negocis tèrbols i evasions fiscals, la consigna en l'executiu és que ha de ser el president, Pedro Sánchez, qui fixi posició. La setmana passada, Sánchez va qualificar aquestes notícies d'«inquietants i pertorbadores».

També va defensar una reforma constitucional perquè la inviolabilitat del monarca només s'estengui als actes en l'exercici del seu càrrec, i no als delictes econòmics. Al mateix temps, fonts de La Moncloa van obrir la porta a la possibilitat que el rei emèrit abandonés el palau de La Zarzuela. Aquesta sortida, que tindria una enorme importància simbòlica, va ser recolzada ahir per la portaveu del Govern, María Jesús Montero.



«Marcar distància»

Ateses les directrius sobre qui és l'encarregat de moure fitxa a les clares sobre Joan Carles I, Montero va evitar ser molt explícita després del Consell de Ministres. Preguntada en diverses ocasions per l'hipotètic trasllat de l'excap de l'Estat, la portaveu va insistir que «l'opinió» de l'executiu sobre aquest assumpte «és òbvia».

La també ministra d'Hisenda va recordar les recents paraules del president, en les quals va mostrar el seu «agraïment» a la Casa Reial per «marcar distància d'aquestes informacions». I finalment, en la seva frase més clara, Montero va dir: «El Govern celebra i dona suport a les mesures passades i les futures de la Casa Reial per guanyar en transparència». Així i tot, la portaveu va deixar clar que la decisió sobre el destí de Joan Carles I no «correspon» a l'executiu, sinó al seu fill, Felip VI, l'actual Rei, que el març passat, donant per bones les acusacions sobre comissions irregulars cobrades en la construcció de l'AVE a la Meca, va renunciar a l'herència del seu pare i li va retirar la seva assignació. Davant del continu flux d'informacions sobre suposats draps bruts de l'excap de l'Estat, el Govern, molt preocupat pel desgast institucional que poden suposar en un moment de greu crisi econòmica i social, intenta traçar una línia clara entre el monarca i el seu pare, lloant al primer i deslligant-se del segon. La Moncloa, en aquest sentit, considera que la sortida de Joan Carles I de la Zarzuela suposa un pas necessari, però no vol pressionar en excés Felip VI.

Després que es conegués que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examiga del rRei emèrit, va declarar fa any i mig a la fiscalia del país helvètic que els 65 milions d'euros que aquest li va transferir el 2012 van ser «un regal» (per «gratitud i amor», perquè «tenia l'esperança de recuperar-me», va dir), Sánchez va sortir a defensar la necessitat de canviar la Constitució perquè la inviolabilitat del monarca se cenyeixi als actes en l'exercici del càrrec.