Merkel i Sánchez constrenyen a pactar el fons de reconstrucció «com més aviat millor»

Alemanya i Espanya van constrènyer ahir els Vint-i-set a tancar un acord «com més aviat millor» sobre el fons postpandèmia i el pressupost global per als pròxims set anys. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, es va reunir a Berlín amb la cancellera, Angela Merkel, que aquest semestre és, a més, presidenta de torn de la Unió Europea.

«Seria desitjable arribar a un acord el més aviat possible. No sé si serà possible el divendres o el dissabte, però el temps constreny», va afirmar la dirigent alemanya en la compareixença (sense preguntes) que va oferir al costat de Sánchez.



Cimera el cap de setmana

Els socis celebraran una cimera el cap de setmana en la qual han d'aconseguir un acord sobre els criteris per repartir el fons de 750.000 milions d'euros (500.000 en transferències a fons perdut i 250.000 en préstecs) per ajudar els governs a recuperar-se de l'assot de la pandèmia. «Tots hem de ser molt conscients del moment històric que vivim. En aquest sentit estem convocats a aconseguir un acord com més aviat millor. Juliol ha de ser el mes de l'acord. Si retardem l'acord retardarem la recuperació, si retardem la recuperació s'agreujarà més la crisi», va subratllar Sánchez.



«Greus diferències»

Merkel, ferma defensora d'aquest fons, va lamentar que, a pocs dies de la cita a Brussel·les, encara hi hagi «greus diferències» entre els Vint-i-set sobre com accedir a aquests fons. Holanda, Àustria, Suècia i Dinamarca, els anomenats països «frugals» o gasius, volen endurir els criteris, exigir reformes a canvi i retallar el volum del pla.



D'Estocolm a París

El president espanyol va agrair a la cancellera la seva posició en aquest debat. «És una extraordinària fortuna que puguem tenir Merkel liderant la Unió Europea en aquest moment tan crític», va dir. Sánchez està de gira aquesta setmana per intentar defensar la necessitat d'activar aquest fons ja i que les condicions que s'imposin no llevin ni «agilitat» ni «eficiència» a les ajudes. Va començar la setmana visitant a Amsterdam el líder dels «frugals», el primer ministre holandès, Mark Rutte, i, després del parèntesi alemany, seguirà aquest dimecres a primera hora amb un altre dirigent «dur»: el cap de Govern de Suècia, Stefan Löfven. D'Estocolm, Sánchez viatjarà a París, on sobre les tres de la tarda es reunirà amb el president francès, Emmanuel Macron. El líder gal i Merkel van llançar fa ara dos mesos la proposta de crear el fons de 500.000 milions per ajudar els països, regions i sectors més colpejats per la pandèmia. El camí està sent més llarg i tortuós del que van imaginar.



Consell suplementari

Tots els dirigents estan multiplicant les consultes aquestes últimes jornades, per a fer valer les seves tesis. Merkel va dir el dilluns, després de veure's amb el primer ministre italià, Giuseppe Conte, que potser és necessari celebrar un Consell Europeu suplementari l'última setmana del mes en cas que no s'aconsegueixi un acord els pròxims divendres i dissabte.