PSOE i Podem impedeixen que Iglesias comparegui pel «cas Dina»

La Mesa de Congrés, on el PSOE i Unides Podem sumen majoria, va frenar ahir les sol·licituds de PP, Vox i Ciutadans perquè el vice-president segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, comparegués a la cambra baixa per donar explicacions sobre el denominat «cas Dina» en entendre que es tracta d'un assumpte «privat».

Segons van informar fonts parlamentàries, tant els socialistes com la formació morada al·leguen que el cas de robatori de la targeta SIM a la seva exassessora Dina Bousselhamun és un assumpte particular i, per tant, aliè al control parlamentari a què està sotmès el Govern.

Amb aquest argument, van frenar la tramitació de totes les peticions de compareixença del també líder de Podem que havien registrat el PP, Vox i Ciutadans.

En ser el juliol un mes inhàbil a efectes parlamentaris, el PP no només havia reclamat explicacions a Iglesias en comissió, sinó que havia demanat reunir la Diputació Permanent del Congrés per, com a mínim, forçar la celebració d'un debat sobre aquest tema a la cambra baixa.

Amb aquest objectiu van intentar que Batet reunís la Diputació Permanent per debatre sobre la conveniència que Iglesias comparegués tant davant la Comissió de Justícia com davant la de Qualitat Democràtica per informar sobre la seva participació en la «peça Dina», una part del «cas Tàndem» esqueixat al seu torn del «cas Villarejo».



El PP reclama la dimissió

En paral·lel, la senadora del PP Maria Salom va acusar ahir el vicepresident de l'executiu espanyol de fer violència de gènere i de ser un «masclista recalcitrant» per haver guardat durant un temps la targeta que li van fer arribar del mòbil que li havien robat a la seva excol·laboradora Dina Bousselham. Per aquesta actitud, i per les seves «mentides», la senadora popular va demanar la seva dimissió immediata.