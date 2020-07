El Suprem d'Estats Units autoritza la primera execució federal en 17 anys

El Tribunal Suprem d'Estats Units va autoritzar ahir que es puguin dur a terme les primeres execucions federals després de 17 anys, després de revocar la decisió d'una magistrada que havia paralitzat temporalment aquesta mesura, decidida per l'Administració de Donald Trump l'any passat. Així, ahir es va executar Daniel Lewis Lee, condemnat per matar una família d'Arkansas.

La decisió, aprovada per cinc vots a favor i dos en contra, es va emetre dimarts després que el Departament de Justícia hagués apel·lat la decisió de la jutgessa Tanya S. Chutkan, del Districte de Columbia. La magistrada va fallar a favor de quatre condemnats a mort que havien desafiat als tribunals els nous protocols d'execució presentats per l'Administració de Donald Trump l'estiu passat. Així, Chutkan impedia que dilluns es dugués a terme la que hauria estat la primera execució federal des de l'any 2003.

La magistrada va coincidir amb els demandants en el fet que els nous protocols podrien suposar una violació de la Vuitena Esmena de la Constitució, que prohibeix expressament les «penes cruels», ja que la droga que ara s'utilitza per les execucions de presos «produeix sensació d'ofegament i asfíxia» provocant «dolor excessiu, terror i pànic».

«La naturalesa d'últim minut d'aquesta decisió és desafortunada», sostenia la jutgessa, «però és resultat de la decisió del Govern d'escurçar els terminis d'execució tot i que hi ha molts casos, inclosos els aquí presentats, encara pendents». El novembre passat, Chutkan va fallar en el mateix sentit però la seva decisió va ser revertida en apel·lació i el Tribunal Suprem es va negar a conèixer el cas.

En aquest cas, el Suprem ha considerat que els presoners al corredor de la mort no han demostrat «el que requereix per justificar una intervenció d'últim minut», segons informa el diari The Washington Post. La decisió ha comptat amb l'opinió desfavorable dels jutges Stephen Breyer i Sonia Sotomayor, als quals s'han sumat Ruth Bader Ginsburg i Elena Kagan.

El Departament de Justícia havia apel·lat la decisió de Chutkan tant davant del Tribunal d'Apel·lacions per al Circuit del Districte de Columbia com davant el Tribunal Suprem, si bé el primer es va inhibir a última hora del dilluns, deixant la decisió final a mans de la més alta instància judicial de país.

Finalment ahir es va dur a terme l'execució per injecció letal de Daniel Lewis Lee a Indiana, que estava prevista per dilluns. Lee va ser condemnat el 1999 per assassinar tres membres d'una família, entre ells una nena de 8 anys, amb un altre home. Tots dos formaven part d'un grup que pretenia crear una comunitat supremacista blanca.