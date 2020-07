Nou repunt a Espanya de 390 positius i quatre defuncions en 24 hores

Els casos de coronavirus registrats ahir al conjunt d'Espanya s'eleven a un total de 257.494 confirmats (390 nous casos), segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat. La Comunitat de Madrid, amb 72.797 casos, és l'autonomia amb més contagiats de covid-19.

Respecte al número de morts, la xifra ascendeix a 28.413 (4 respecte a les últimes dades), dels quals 8.444 es concentren a Madrid.

En tot cas, cal tenir en compte que, pel que fa a la xifra d'infectats, les dades del Ministeri de Sanitat solen ser una mica inferiors a les reals, ja que les conselleries autonòmiques sempre disposen de dades més actualitzades.

El final de l'estat d'alarma el passat 21 de juny ha suposat l'entrada de tot Espanya en la nova normalitat (encara que es produeixen reculades si hi ha rebrots). En aquesta fase de la lluita contra el coronavirus s'han aixecat nombroses restriccions, si bé encara se'n mantenen altres com el distanciament físic d'almenys 1,5 metres i l'obligatorietat de portar la mascareta en els transports públics i quan no es pugui mantenir aquesta distància de seguretat.