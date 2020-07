Pneumòlegs avisen d'una segona onada significativa a Espanya i de noves soques del virus

Els pneumòlegs van alertar ahir que l'Estat espanyol es podria enfrontar a un segon brot de covid-19 «significatiu» però en un escenari diferent al del març. El cap del servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar i president de la Barcelona Respiratory Network, Joaquim Gea, va assegurar que el canvi positiu d'escenari és «molt clar» tant en l'àmbit clínic, epidemiològic com des del punt de vista de l'organització del sistema de salut i el coneixement de tractaments. Tot i això, apunten que ha aparegut una nova soca de SARS-CoV-2 importada des de Llatinoamèrica, de la qual no hi ha evidència científica que sigui més agressiva, i que s'està estudiant una nova mutació del genoma que podria estar relacionada amb una major capacitat de contagi.

Segons van informar en un comunicat pneumòlegs de la Barcelona Respiratory Network i de la Societat Catalana de Pneumologia, el repunt de casos a l'Estat es deu a un subtipus de SARS-CoV-2, semblant al que va provocar l'onada del març. El president de la Societat Catalana de Pneumologia, Enric Barbeta, va explicar que el virus ha estat mutant des de la seva aparició i té diversos llinatges. Va afegir que el que es coneix de l'importat de Llatinoamèrica és que té diferències genètiques però no es pot dir que clínicament sigui diferent.

Els pneumòlegs apunten que s'està estudiant ara una mutació del genoma del virus que podria estar relacionada amb una major capacitat de contagi però afegeixen que és una primera hipòtesi no confirmada dels equips d'investigació. Van asseverar, però, que aquesta nova varietat de coronavirus, denominada G614, «ha substituït en gairebé tot el món la versió anterior del virus».

Tot i això, els pneumòlegs van destacar que els hospitals ja han elaborat plans de contingència davant la previsió d'una segona onada, hi ha més informació sobre el virus i els professionals estan més preparats. «Ara estem més i millor preparats del que ho estàvem llavors i podrem fer un millor maneig de la malaltia», va dir Gea. En relació amb la immunitat de grup, el doctor va afegir que les cèl·lules que s'encarreguen de defensar-se del virus no són només els anticossos i va fer referència a la idea que més gent ha estat en contacte amb el virus, però no ha arribat al punt de desenvolupar anticossos. «No obstant això, aquestes persones sí haurien desenvolupat algun altre tipus de defenses que els atorgarien cert nivell de protecció», va declarar.

Per últim, els pneumòlegs consideren que fins que hi hagi una vacuna l'arribada d'un tercer brot o successius és factible. Tot i això, van afirmar que la vacuna «cada cop està més a prop».