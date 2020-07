El president espanyol evita precisar si el rei Joan Carles I ha d'abandonar La Zarzuela

El president del Govern, Pedro Sánchez, va evitar precisar si considera convenient que Joan Carles I abandoni el Palau de La Zarzuela o renunciï al títol de rei emèrit pels seus pressumptes negocis opacs que investiga la justícia. Sánchez va declarar ahir en la roda de premsa amb el primer ministre suec, Stefan Löfven, que ja havia estat «molt clar» respecte al seu posicionament, però va eludir concretar les mesures que, en la seva opinió, hauria d'adoptar la Casa Reial.

El cap de l'executiu es va remetre a les declaracions de fa una setmana en les quals qualificava de «pertorbadores» les informacions sobre el rei emèrit i assenyalava que la Casa Reial estava «marcant distàncies» davant d'aquestes novetats «inquietants». «Vaig ser molt clar i aquí ho deixo», va subratllar ahir. També va evitar pronunciar-se l'eurocomissari d'Economia, Paolo Gentiloni, que va remarcar que es tracta d'una situació interna d'Espanya, tot i que va recordar que tothom sap «molt bé» el posicionament de l'executiu europeu sobre el blanqueig de capitals.



Gestos

El secretari de Transparència i Democràcia Participativa del PSOE, Odón Elorza, va manifestar que Felip VI, si vol «sostenir la corona», hauria de demanar al Govern que retirés el títol vitalici de rei emèrit al seu pare. Per la seva banda, el líder del PP, Pablo Casado, va acusar el Govern del PSOE i Podem de «debilitar» la monarquia i va presentar el seu partit com el «garant» de l'estabilitat institucional. Tot això el mateix dia que el baròmetre del CIS del mes de juliol revelava que només un 0,5% dels espanyols percep la monarquia com un problema. El rànquing de problemes s'elabora amb les respostes espontànies dels entrevistats quan se'ls pregunta pels tres principals problemes del país. El qüestionari del CIS no inclou cap pregunta explícita sobre la monarquia. El 2015 va ser l'última vegada que el centre va consultar sobre la Corona i Felip VI va rebre una nota de suspès amb 4,34 punts. La Casa Reial va notificar abans-d'ahir al vespre que demà Felip VI i Letizia no visitaran les ciutats de Barcelona i Figueres, tal com s'havia planificat inicialment en la gira post-confinament dels monarques.