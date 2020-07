Sanitat veu "preocupant" i "delicada" la situació a Catalunya

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha afirmat que la situació del coronavirus a Catalunya és "preocupant" i "delicada" així com ho és a l'Aragó. Són les dues Comunitats Autònomes que més casos estan notificant, amb brots "d'especial interès". En roda de premsa aquest dijous a la tarda, Simón ha dit que a la zona de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat hi ha una transmissió comunitària de la covid-19 "gens menyspreable" i també n'hi ha a Lleida amb brots "molt importants". Al conjunt de l'Estat, Simón ha xifrat en 158 els brots que hi ha actius amb 1.973 casos associats. N'hi ha dos o tres que tenen entre 100 i 200 casos.

Simón ha dit que la situació de Barcelona i la de Madrid ara mateix "no són comparables" pels brots que hi ha al voltant de la capital catalana. Simón ha explicat que gran part dels casos -un 70%- són asimptomàtics i la mitjana d'edat és més baixa la qual cosa redueix el risc d'hospitalització i també ha vist positiu el fet que es diagnostiquin abans que desenvolupin símptomes. "És un punt al qual aferrar-nos perquè redueix el risc de que transmetin".

Pel que fa als rastrejadors, Simón ha dit que el sistema de detecció de casos "en general funciona bé" tot i que hi ha moments de "sobrecàrrega" quan hi ha brots com el de Lleida. En aquests casos de "sobrecàrrega" cal "tenir previst com aconseguir el nombre de persones adequades" per reforçar en moments puntuals, ha dit, a banda d'una "base mínima" per fer un control constant. "Sí que és cert que ens està costant acostumar-nos a la velocitat en què s'incrementen els casos amb aquesta malaltia", ha constatat.

Segons Simón, actualment s'està controlant pràcticament tots els casos que hi ha. "S'està responent molt correctament en general" menys en algunes situacions, ha dit. La setmana passada el nombre de casos sospitosos identificats va ser de 54.000 i es van fer proves PCR al 92%.

El Ministeri de Sanitat ha registrat les últimes hores 1.361 nous positius per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats de dimecres. Segons l'informe d'aquest dijous, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 258.855 casos confirmats per proves diagnòstiques