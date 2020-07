La UE vol iniciar la campanya de vacunació de la grip abans

La Comissió Europea va demanar ahir des de Brusel·les als estats membres de la Unió Europea que comencin abans la campanya de vacunació per la grip aquest any per estar previnguts de cara a una segona onada de la covid-19.

«Els brots simultanis de grip estacional i de covid-19 suposarien una considerable pressió per als sistemes de salut», va alertar aquest dimecres la Comissió Europea. Per això, l'executiu europeu veu important reforçar les mesures per reduir la pressió que pot suposar la grip, però no va concretar exactament quan hauria de començar la campanya de vacunació. D'altra banda, la Comissió va recomanar als governs europeus que s'assegurin de tenir les suficients dosis de vacunes per la grip.