Crides a la unitat en el sobri homenatge a les víctimes de la COVID-19 a Madrid

Les crides a la unitat i a mantenir el record i la dignitat de les víctimes del coronavirus van caracteritzar l'homenatge civil d'ahir, en què Felip VI va demanar actuar units, des del «respecte i l'entesa», per superar la crisi derivada de la pandèmia. A la cerimònia, celebrada amb sobrietat al Pati de l'Armeria del Palau Reial de Madrid, hi van assistir els Reis i les seves filles, membres del Govern i dels poders de l'Estat, tots els presidents autonòmics i els principals càrrecs de la UE i de l'OMS.

Per centrar el protagonisme en els que més han patit la pandèmia, només van intervenir, a més de Felip VI, un familiar d'una víctima mortal i una infermera en nom dels que més han patit i dels que van treballar en primera línia durant l'estat d'alarma.

«No oblidem mai la lliçó apresa», va demanar als poders públics Aroa López Martín, infermera cap d'Urgències de l'hospital Vall d'Hebron, per reconèixer la tasca dels sanitaris i demanar que no s'abaixi la guàrdia davant els rebrots que hi ha a tot Espanya. «Ens hem hagut d'empassar les llàgrimes quan algú ens deia: 'No em deixis morir sol'. Hem viscut situacions que danyen l'ànima», va rememorar.

Felip VI va afirmar que Espanya ha donat «una lliçó d'immens valor» i d'«esperit de superació» i va instar a superar units les dificultats de la crisi que deixa la pandèmia, perquè «serà, sens dubte, el millor homenatge renovat» als que han perdut la vida. «Aquest deute moral i aquest deure cívic ens obliguen i comprometen a tots. Posem junts, posem units tota la nostra voluntat, la nostra capacitat, tot el nostre saber, tot el nostre esforç i obstinació per poder mirar cap al futur amb confiança i amb esperança. I fem-ho des del respecte i l'entesa», va animar el monarca.

El cap de l'Estat va destacar a més «l'obligació moral de reconèixer, respectar i recordar sempre la dignitat dels morts». Les víctimes, va afegir Felip VI, «no estan soles en el seu dolor», ja que sempre «romandran en el record dels ciutadans». L'homenatge no pot reparar el dolor de les famílies, però, segons Felip VI, «sí fer justícia a la seva vida, a la seva contribució a la societat i a la seva memòria».

Per part seva, el Govern va celebrar que s'hagi acomiadat les víctimes amb «honor, dignitat i unitat», va assegurar la vice-presidenta primera del Govern, Carmen Calvo, al final de la cerimònia. «Els espanyols es mereixien veure'ns junts», va afegir Calvo, un missatge compartit amb el líder del PP, Pablo Casado, que va destacar que era «un dia per estar tots units i enviar un missatge de responsabilitat a tota la població». Vox no va assistir a l'acte per no conèixer-se la xifra exacta de morts, que segons el Govern, sumen 28.413 segons l'últim còmput. Altres partits, com ERC i la CUP, també es van absentar.

A les crides a la unitat es va unir Hernando Fernández Calleja, germà del periodista José María Calleja, mort per coronavirus a finals d'abril, per a qui el fet d'actuar tots junts seria «el millor homenatge» que brindar a les víctimes.

Per altra banda, la Comunitat de Madrid va registrar en el seu últim informe epidemiològic tres morts a hospitals de la regió, dos més que dimecres, tot i el descens de nous casos. Amb les dades recollides per l'administració autonòmica en el seu últim informe epidemiològic, Madrid acumula un total de 9.225 morts en hospitals des de l'inici de la pandèmia, als quals se sumen 4.827 en centres sociosanitaris (com residències) recopilats per sanitat mortuòria, 920 a domicilis i 28 a altres llocs, com la via pública.



Tres dies de mortalitat nul·la

La Comunitat ha registrat ja tres jornades amb mortalitat nul·la i en les últimes setmanes ha presentat un baix nombre d'òbits. La Comunitat de Madrid va detallar que s'han notificat 109 nous positius incorporats amb prova PCR (92 menys), si bé va especificar que, d'aquests, 16 corresponen a les últimes 24 hores. Precisament, la Conselleria de Sanitat ha notificat fins a la data un total de quatre brots de coronavirus al Ministeri de Sanitat.