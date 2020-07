Iglesias vol que el Congrés investigui l'espionatge a l'independentisme

El vice-primer ministre espanyol, Pablo Iglesias, s'ha convertit en la figura política més important a demanar una investigació parlamentària sobre l'espionatge a membres destacats del moviment independentista català, tot afirmant que aquestes pràctiques són «inacceptables en una democràcia». El vicepresident del Govern va assegurar a The Guardian que no es pot tolerar l'espionatge a personatges polítics com a conseqüència de les seves conviccions o posicions. «Per a mi, a més de ser òbviament una qüestió judicial, és política», va assenyalar el líder de Podem.