UGT demana l'indult per a l'exconsellera de Treball Dolors Bassa

UGT de Catalunya va registrar el passat 15 de juny al Ministeri de Justícia la petició d'indult per a l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, a la qual s'han adherit, entre d'altres, el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Bassa, que ja estava afiliada a la UGT abans de ser consellera de Treball, compleix la condemna de 12 anys de presó que li va imposar el Suprem en el judici del procés. En un comunicat, el sindicat va assegurar que mentre no hi hagi solucions polítiques globals, «tenim el deure de fer tot el possible per trobar solucions individuals».