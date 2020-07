França posa sobre la taula el tancament de la frontera amb Espanya

El primer ministre francès, Jean Castex, no va descartar ahir un nou tancament de les fronteres amb Espanya pel ressorgiment de l'epidèmia del coronavirus a Catalunya. «Estem vigilant el tema molt de prop, especialment aquí, perquè és un problema real, que hem de discutir també amb les autoritats espanyoles», va afirmar Castex en resposta a una pregunta sobre la situació sanitària a Espanya i un possible tancament de fronteres.

El primer ministre francès va fer aquestes declaracions durant una visita la ciutat de Prades, al departament dels Pirineus Orientals (sud-oest), fronterer amb Espanya. La seva advertencia adquireix especial importància després que prop de quatre milions d'habitants de la zona metropolitana de Barcelona fossin cridats divendres a quedar-se a casa excepte per raons de primera necessitat, a causa de l'augment dels casos de covid-19.

La frontera entre França i Espanya va ser reoberta el 21 de juny, després de tres mesos d'estricte confinament al costat espanyol per contenir la pandèmia. Espanya és, de fet, un dels països més afectats per la pandèmia, amb més de 28.400 morts.

En tot cas, el mapa dels rebrots a Espanya va tornar a centrar-se en Catalunya i Aragó, on la situació encara és complicada per la seva transmissió comunitària. Totes les autonomies han aprovat l'ús obligatori de la mascareta, llevat de la Comunitat de Madrid i Canàries.



Els brots de l'Aragó

A l'Aragó, diverses zones d'aquest territori es troben en fase 2 flexibilitzada. Barbastre va ser l'última a passar a aquesta etapa, en la qual ja estaven Saragossa ciutat, el municipi d'Osca i les comarques de Cinca Mitjana, Baixa Cinca, la Llitera, Baix Aragó-Casp. La província de Terol és l'única de les tres aragoneses que continua per complet en la nova normalitat. A més, al municipi de Albalate (Osca), l'exèrcit ha instal·lat un campament amb 80 places per a temporers positius en covid-19.

A Galícia, el brot que més preocupava fa unes setmanes, el d'A Mariña, va baixar ahir fins als 119 casos actius. Per la seva banda, el focus de Betanzos (la Corunya) compta ja amb 10 positius i 59 persones aïllades, mentre que a Vilalba (Lugo) es van detectar quatre casos positius i s'està investigant l'origen del contagi.

A Euskadi, el Departament de Salut va decidir restringir les sortides i les visites de la gent gran a les residències, així com tancar els centres de dia per a dependents i les colònies per a nens i joves a tota la comunitat autònoma per frenar l'augment de contagis per covid-19, que en les últimes 24 hores s'han elevat en 115 nous casos. La consellera de Salut del Govern basc, Nekane Murga, va informar de la realització de 4.997 proves PCR en què es van detectar 115 nous casos, dels quals 9 es van localitzar a Araba, 43 a Biscaia i 63 a Guipúscoa, territori aquest darrer en què els principals focus se situen als municipis de Tolosa, Getaria, Zarautz i Eibar, mentre que es donen per tancats o controlats els d'Orio i Ordizia.