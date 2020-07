Foment adverteix que l'economia no aguantarà un segon confinament

El president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va advertir que l'economia del país està «a la UCI» i, tot i que «estem en condicions de sortir satisfactòriament» de la crisi de la Covid-19, «no aguantaria un segon confinament». La pandèmia de coronavirus, que a mitjans de març va obligar a decretar l'estat d'alarma i a confinar la població durant diverses setmanes, ha deixat l'economia en una situació «precària», amb milers de milions de pèrdues i centenars de milers de llocs de treball afectats.

Encara que molt lentament, l'activitat econòmica comença a recuperar-se, però un segon confinament generalitzat seria letal, va explicar Sánchez Llibre, tot apel·lant a la «prudència i la responsabilitat» dels ciutadans per evitar el pitjor dels escenaris, partint de la base, va remarcar, que el més important en aquests moments és la salut de les persones.

«Podem afirmar amb la màxima rotunditat que un segon confinament com el que vam patir no el podria aguantar l'economia espanyola. Seria un autèntic daltabaix que cal evitar des de tots els punts de vista», va destacar Sánchez Llibre.

El president de la patronal va assenyalar que «el que més preval ara és la seguretat de tots els ciutadans», però va demanar a les administracions, i especialment a la Generalitat, que les mesures que adopti per contenir la propagació del virus siguin «proporcionals i equilibrades» i respectin la «seguretat jurídica».

Sánchez Llibre considera que l'economia espanyola «té la solvència necessària» per sortir de la delicada situació en què es troba, però per a això, va advertir, «hem de remar tots en la mateixa direcció». Va assegurar, en aquest sentit, que el Govern central ha de fer un esforç per destinar tots els recursos necessaris per garantir el manteniment de l'activitat productiva i de l'ocupació previs a la pandèmia i salvar així el major nombre d'empreses, pimes i autònoms.



«Gran acord institucional»

Cal també «un gran acord institucional», en què participin partits, administracions i agents socials, que faci possible un pacte per a la reactivació econòmica que es materialitzi en l'aprovació dels pressupostos per al 2021, que «han de ser els de la recuperació».

«El que convé a l'economia espanyola és la 'desideologització' dels partits polítics. En aquests moments tan delicats, en què ens juguem milions de llocs de treball i el futur de milions de famílies, crec que no és el moment de fonamentalismes ideològics ni de propostes poc experimentades», va defensar Sánchez Llibre.

Per altra banda, la xifra de persones contagiades per coronavirus continua augmentant en desenes de focus que estan obligant els governs autonòmics a activar noves mesures per contenir la pandèmia o ampliar les zones dels seus territoris afectades per les restriccions.

La setmana que ve estarà activa a totes les autonomies menys Canàries i Madrid l'actuació més estesa, la d'establir l'obligatorietat de l'ús de mascaretes a espais oberts malgrat que es pugui mantenir la distància de seguretat. Però hi ha moltes altres com els confinaments perimetrals de zones de Catalunya, el manteniment de la fase 2 de desescalada a zones d'Aragó o les limitacions d'aforament i tancament de platges saturades.

Paral·lelament, un total de 73 persones han donat positiu en les 1.700 proves PCR que s'han realitzat a Còrdova capital després de la celebració el passat divendres 10 de juliol d'una festa juvenil en una discoteca. Ahir es van sumar 37 positius, arribant-se així als 73 afectats, després que es realitzés la prova de detecció a 1.000 persones que han manifestat haver assistit aquella nit a al festa al centre d'oci.

A més, els professionals sanitaris han realitzat l'esmentada prova a 670 contactes estrets d'aquestes persones, segons va explicar la delegada territorial de Salut i Famílies, María Jesús Botella, qui va voler agrair l'«enorme desplegament personal i professional» que s'ha dut a terme des del passat dia 17 de juliol, en què es va detectar el brot per Covid-19 a la província de Còrdova.