Les autonomies comencen a restringir l'oci nocturn davant l'augment de brots

Comunitats autònomes com Múrcia i Navarra han començat a restringir l'oci nocturn davant l'augment de brots de covid-19, que ja sumen 201 a tot Espanya, tot i que la preocupació segueix centrada a Aragó i Catalunya, als ciutadans de les quals el Govern va fer ahir una crida a respectar les mesures decretades. La majoria dels brots (als quals hi ha associats 2.289 casos) estan controlats o en fase de control, va assegurar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, qui va manifestar que «preocupen especialment» Aragó i Catalunya. El titular de Sanitat va fer una crida als ciutadans de les dues comunitats a «respectar amb rigor» les mesures decretades pels seus governs autonòmics, que són les «adequades».

Els brots estan relacionats en molts casos amb els temporers, però preocupen sobretot els associats a les festes i celebracions en espais vinculats a l'oci nocturn, on es relaxen les mesures de seguretat, i que representen almenys el 10 per cent del total. Sobre aquest aspecte va cridar l'atenció la cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, María José Sierra, que va advertir que els brots que s'inicien a les discoteques són «difícils de traçar», ja que resulta complicada la recerca de contactes i poden generar molts altres casos. En qualsevol cas, Sierra va valorar l'esforç que estan fent les comunitats per al rastreig de casos i va afegir que el ministeri no les obligarà a augmentar el personal destinat a aquesta tasca.

Per aturar l'escalada de contagis, el Govern murcià ha prohibit l'obertura de locals d'oci nocturn, que només es permetrà en terrasses i exteriors amb tots els clients asseguts, al mateix temps que ha limitat a un màxim de 15 persones les que es poden reunir per a esdeveniments de tot tipus, siguin públics o privats. Aquesta decisió s'ha pres després que la Generalitat Valenciana decidís el tancament de l'oci nocturn a Gandia a causa d'un brot amb 70 positius originat en una zona de locals del municipi.

Evitar aglomeracions

També Navarra limitarà l'horari de tancament dels locals d'oci nocturn i el s'equipararà a la de la resta de bars i restaurants (fins a les dues) i reduirà a deu el nombre màxim de persones en grups durant la matinada per evitar aglomeracions.

Per part seva, la Comunitat de Madrid va tornar a registrar nul·la mortalitat per coronavirus als hospitals, de la mateixa forma que divendres, i els nous contagis van caure, amb només 13 casos, 27 menys que a l'últim balanç.