El Rei emèrit va usar comptes opacs per a un viatge després d'abdicar

Joan Carles I va viatjar a inicis de 2016 a la Polinèsia Francesa amb uns diners procedents de la Fundació Zagatka, societat instrumental radicada a Liechtenstein i controlada pel seu cosí, Álvaro d'Orleans. El Rei emèrit hauria utilitzat aquesta entitat durant anys per ocultar la seva fortuna a l'estranger i gaudir d'actius no declarats, més enllà fins i tot de la seva abdicació al juny de 2014, segons El Confidencial.

Només els bitllets d'anada i tornada entre Los Angeles, on el monarca va passar l'última nit del 2015, i Papeete, capital de l'arxipèlag, van suposar un cost de gairebé 33.000 euros, però aquestes despeses no van ser sufragades amb fons de la seva assignació dels pressupostos generals de l'Estat, ni a través de la partida corresponent a la Casa Reial. Els diners per pagar els bitllets van sortir d'un compte a Credit Suisse controlar per Zagatka, constituïda el 2003 amb els diners d'una comissió milionària per la venda del Banco Zaragozano a Barclays Bank. El 2009, el compte de Zagatka va rebre una altra important injecció de fons de la constructora OHL per la suposada intermediació de el cosí del monarca en la venda d'uns terrenys a Mèxic.

D'altra banda, la declaració judicial de Corinna Larsen, antiga amiga del rei emèrit, davant el fiscal suís Yves Bertossa, que la investiga per un presumpte delicte agreujat de blanqueig de capitals, va ser contradictòria amb les seves afirmacions al comissari jubilat José Manuel Villarejo en una conversa que van mantenir a Londres el 2015.

Gravacions «il·lícites»

Segons El País. Larsen es va negar a respondre a cap de les preguntes que el fiscal en cap del cantó de Ginebra li va formular sobre aquestes gravacions, assegurant que les mateixes són «il·lícites i fragmentades». L'antiga amiga del monarca va rebutjar respondre si és la seva veu la de la persona que parla amb Villarejo, que està a la presó acusat d'un llarg rosari de delictes.