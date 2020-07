La vacuna contra el coronavirus dissenyada per la Universitat d'Oxford és segura i genera immunitat

La cursa per aconseguir una vacuna contra el coronavirus avança llançant missatges d'esperança i de cautela. La injecció experimental dissenyada per la Universitat d'Oxford ha superat el primer escull dels assaigs clínics, demostrant que, com a mínim, és segura. Així es reflecteix en l'estudi publicat ahir a la revista científica The Lancet, en què es recullen els resultats de les proves realitzades en més de mil voluntaris sans a finals del mes d'abril. Ara tocarà corroborar si, a més de segura, també és eficaç per prevenir futures infeccions.

Segons El Periódico, les primeres proves de la vacuna d'Oxford mostren que aquesta injecció produeix una resposta immune forta contra el virus sense efectes adversos greus. En la majoria dels casos es va observar que 14 dies després de la immunització, els pacients començaven a desenvolupar cèl·lules T, un tipus de glòbuls blancs capaços d'atacar les cèl·lules infectades pel coronavirus. Així mateix, també es va veure que 28 dies després de la injecció, per fi apareixien els desitjats anticossos neutralitzants, capaços de desfer-se del patogen abans que aquest arribés a infectar les cèl·lules. Segons expliquen els investigadors, tots els participants van desenvolupar defenses contra el virus, però només aquells que van rebre una segona dosi de reforç van mostrar una resposta immune més forta.

Aquests resultats, encara provisionals, infonen esperança en un món que busca desesperadament la fi d'aquesta crisi sanitària. I és que, mentre els assajos clínics segueixen en marxa, ja comencen les negociacions sobre la venda i distribució d'aquests preparats. La farmacèutica AstraZeneca, fabricant de la injecció d'Oxford, ja s'ha compromès a subministrar més de 2.000 milions de dosis d'aquest preparat per a finals d'aquest any. El Regne Unit ha anunciat la compra de 90 milions de dosis de dues vacunes, mentre la Unió Europea afirma tenir reservades 400 milions més. El fabricant de la vacuna va assenyalar que «en cas que els assajos tinguin èxit», asseguraran l'«accés equitatiu» a aquest recurs.

Així, el Govern britànic va anunciar la signatura de dos acords per a la compra d'un total de 90 milions de dosis de dues vacunes contra la covid-19 que es troben en fase de desenvolupament. Un dels acords preveu la compra de 30 milions de dosis de la vacuna que està desenvolupant l'aliança entre l'empresa biotecnològica alemanya BioNtech i el laboratori nord-americà Pfizer. L'altre acord, per 60 milions de dosis amb una opció per 40 milions addicionals, és amb el laboratori francès Valneva.

Aquests dos acords se sumen al signat fa unes setmanes amb el grup britànic AstraZenecapor per 100 milions de dosis de la vacuna que desenvolupa la Universitat d'Oxford, considerat com un dels projectes més prometedors.

Més vacunes que ciutadans

Les xifres de vacunes encarregades superen àmpliament les de la població britànica, que actualment és de 66 milions de persones. Els acords s'avancen a la producció de les vacunes, ja que de moment s'ignora si aquestes seran eficaces i quantes dosis seran necessàries perquè tinguin efecte en una persona.

En un comunicat, l'executiu que dirigeix Boris Johnson va destacar que amb aquest acord el Regne Unit s'assegura la possibilitat de «tenir un accés a una vacuna segura i eficaç el més ràpidament possible». «Aquest nou acord amb aquestes empreses farmacèutiques permetrà al Regne Unit tenir les millors possibilitats per obtenir una vacuna que protegeixi els més exposats», va destacar el ministre d'Empresa, Alok Sharma.

Per part seva, el Ministeri de Defensa de Rússia va anunciar la conclusió reeixida de la fase de proves clíniques d'una vacuna contra la covid-19 realitzades conjuntament amb el Centre Nacional d'Epidemiologia i Microbiologia Gamaleya. «Avui al matí un segon grup de voluntaris va ser donat d'alta», va assenyalar Defensa en un comunicat, en què va afegir que les proves clíniques es van dur a terme a Moscou, a l'Hospital Militar Central Burdenko.

Segons la nota de premsa, «els resultats de les anàlisis mostren de manera inequívoca que tots els voluntaris van desenvolupar una resposta immunitària com a resultat de la vacuna». La vacuna no va causar complicacions ni efectes secundaris o reaccions indesitjades.

Paral·lelament, un assaig de fase 2 d'una vacuna vectorizada per Ad5, realitzat a la Xina, ha trobat que és segura i indueix una resposta immunològica, segons una nova investigació publicada a la revista científica The Lancet.