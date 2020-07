Sánchez acusa el PP de fer una aportació «inexistent» a Europa

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat Pablo Casado de fer una aportació "inexistent" en l'acord europeu i el líder del PP li ha respost que ha estat "convidat de pedra" en la negociació. Durant la sessió de control al Congrés, Casado ha demanat a Sánchez quina valoració feia de la situació que estan passant els espanyols i el president ha defensat "la majoria parlamentària" que va permetre aprovar l'Estat d'Alarma i "compensar la irresponsabilitat del seu grup i de la ultradreta". Sánchez l'ha acusat de no fer res per "donar un cop de mà" després d'unes jornades "extenuants" i ha admès que l'acord és "un 95% satisfactori pel país".

Casado li ha retret falta "d'humilitat" i l'ha acusat d'anunciar que portaria a Espanya un bilió i mig d'euros: "Ha tornat amb un terç de la pell de l'ós".

En aquest sentit, ha dit que Espanya no està "per cerimònies d'autobombo" i que l'acord és "una esmena a la totalitat" del seu pacte amb populistes i nacionalistes. "Compleixi amb els espanyols perquè Europa ha complert amb Espanya. Faci-ho d'una vegada", li ha etzibat Casado.

Sánchez ha demanat al líder del PP una reflexió per abandonar "la bronca" amb la fi del període de sessions i per afrontar el proper estenent "ponts" i aconseguint "acords". "Insisteixo la seva aportació a aquest acord ha estat un zero per cent. Faci-s'ho mirar", li ha retret.

Cs demana no perdre el "tren"

D'altra banda, el diputat de Cs ha preguntat al cap de l'executiu si el govern espanyol preveu afrontar reformes per fer front a la situació o si continuarà donant suport a "nacionalistes i populistes". Sánchez li ha respost que l'executiu comparteix "la preocupació" per la situació actual però ha insistit que donen ple suport a les CCAA en la seva gestió.

En relació a l'acord, europeu, ha dit també que s'ha aconseguit gràcies a tots i s'ha preguntat per què "és tan fàcil aconseguir acords a Europa i tant difícil aquí?". "Amb vostès ho és una mica més però amb el PP ja es impossible", ha afegit.

Bal ha afirmat que es tracta d'un acord històric però ha animat al govern aprofitat aquesta "oportunitat". "Té la obligació de no fer-nos perdre el tren", ha dit, tot afegint que a Ciutadans els trobarà "negociant" però no per la via del "xantatge": "Prengui el camí correcte".