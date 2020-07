Sánchez convocarà una conferència de presidents abans que acabi el mes

El president del Govern, Pedro Sánchez, convocarà una conferència de presidents abans que finalitzi el mes de juliol, en la qual informarà els líders dels executius autonòmics sobre els acords que s'han assolit a la Unió Europea per a la creació d'un fons de recuperació de 750.000 milions d'euros. L'executiu pretén que es faci de forma presencial, tot i que encara no ha tancat la data exacta ni el lloc.

Així ho va anunciar la ministra portaveu, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, després que els líders europeus aconseguissin de matinada un acord històric per rellançar les economies del bloc comunitari, especialment les dels països més afectats per la pandèmia, com Espanya i Itàlia. «El cap de l'executiu convocarà la conferència de presidents per mantenir oberta aquesta línia de diàleg que es va iniciar a l'estat d'alarma i per informar d'aquests avenços que s'han aconseguit a Brussel·les», va assenyalar Montero.

La ministra portaveu va reivindicar aquesta convocatòria de presidents autonòmics com una cita perquè Pedro Sánchez «comparteixi» amb els líders autonòmics la situació respecte a aquestes ajudes europees. «És un objectiu de país i volem que tothom se senti involucrat», va assenyalar.

En aquest sentit, va reiterar la necessitat de comptar amb els presidents autonòmics per desenvolupar els «vectors» acordats en el si de la Unió Europea per impulsar transformacions relacionades amb la «transformació ecològica, l'impuls digital i que cap col·lectiu es pugui quedar enrere».

La reunió de la conferència de presidents és una reivindicació que havien realitzat en les darreres hores diversos executius autonòmics per parlar sobre els acords en el si de la Unió Europea. A més, altres líders autonòmics com Emiliano García Page havien reclamat la convocatòria d'aquest òrgan per tractar la situació dels brots de covid-19.



Reclamacions autonòmiques

Els governs autonòmics van plantejar a Sánchez una sèrie de reclamacions, com celebrar una reunió urgent del Consell de Política Fiscal i Financera, un canvi de criteri en el repartiment de Fons de 16.000 milions d'euros, a més de la convocatòria de la conferència de presidents, que finalment se celebrarà abans que finalitzi aquest mes.

En concret, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va instar l'executiu a convocar el Consell de Política Fiscal i Financera per saber de quina manera arribarà a les autonomies aquest fons que ha estat acordat en el si de la Unió Europea.