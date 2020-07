Els Estats Units compren 100 milions de vacunes a dues farmacèutiques

Els Estats Units han arribat a un acord per comprar 100 milions de dosis d'una potencial vacuna contra el coronavirus. El Govern de Donald Trump pagarà 1.950 milions de dòlars pel projecte de vacuna que està sent desenvolupat pel laboratori nord-americà Pfizer i Biontech d'Alemanya, van anunciar ahir les empreses.

«El Govern nord-americà va fer una comanda inicial de 100 milions de dosis per 1.950 milions de dòlars i podria adquirir fins a 500 milions de dosis addicionals», van explicar les dues companyies, que han de començar properament els assajos clínics de la vacuna, anomenada BNT162. Boris Johnson va anunciar dilluns passat que el Regne Unit s'ha assegurat 30 milions de dosis de la mateixa vacuna.

«Estem contents de ser part d'aquest esforç per oferir als nord-americans accés a protecció d'aquest virus letal», va assegurar Albert Bourla, president de Pfizer, que va afegir que «vam prendre aviat la decisió de començar el nostre treball clínic fabricant a gran escala assumint riscos per assegurar que el producte estaria disponible de manera immediata si les nostres proves clíniques són reeixides i se'ls atorga una autorització d'ús d'Emergència».

Per la seva banda, el secretari nord-americà de Salut, Alex Azar, va destacar que amb aquest acord «s'amplien les probabilitats que tindrem una vacuna segura i efectiva tan aviat com a finals d'any».

Els Estats Units freguen els 4 milions de casos confirmats de covid-19 i sumen més de 140.000 morts. Malgrat que Florida, Texas i Califòrnia són ara els estats que reporten més contagis diaris, Nova York es manté encara com el més colpejat als Estats Units per la pandèmia, amb 408.181 casos confirmats i 32.520 morts.



«La pandèmia empitjorarà»

Per part seva, el president dels EUA, Donald Trump, va advertir que la pandèmia «empitjorarà» al país i va insistir a la ciutadania en la necessitat d'utilitzar mascaretes, quelcom a què s'havia resistit fins ara. Amb la pandèmia descontrolada als Estats Units, Trump va tornar a celebrar una roda de premsa centrada en el virus, quelcom que havia estat habitual a l'inici de la crisi però que va abandonar fa setmanes.

El president nord-americà va usar aquesta vegada un to molt diferent al del passat, potser pressionat pels sondejos que censuren la seva gestió de la pandèmia, alertant dels perills del virus i destacant les mesures de prevenció. «Probablement, desafortunadament, la pandèmia empitjorarà abans que millori. És una cosa que no m'agrada dir, però així són les coses, va assenyalar Trump, reconeguent el problema als estats de l'anomenat «cinturó del sol», com Florida i Texas.

A més, Trump sembla haver enterrat la seva destral de guerra contra les mascaretes i va instar la ciutadania a usar-les després d'haver aparegut dilluns amb una i afirmar que el «patriòtic» és ara cobrir-se la cara. «Obtinguin una mascareta. Els agradi o no la mascareta, tenen un impacte. I necessitem fer tot el que puguem», va afirmar el president, que a més va instar els joves a «ser segurs i ser intel·ligents» i evitar bars plens i grans concentracions.

Es tracta d'un canvi radical en el discurs del president nord-americà, que fins fa uns dies apostava per la ràpida reactivació econòmica i mantenia una guerra cultural contra les mascaretes. «Si poden, facin servir la mascareta, quan puguin, facin servir mascareta, si estan a prop d'altres persones, a prop d'un grup, jo me la posaria, si estic en un ascensor i hi ha més gent amb mi, jo me la poso», va explicar Trump, mostrant a la premsa la seva pròpia mascareta guardada en una butxaca. «Porto la mascareta, la faré servir amb molt de gust, no tinc problema amb això», va insistir.



Sense assessors

El president dels EUA va comparèixer sol, sense els principals experts mèdics que han assessorat el Govern durant la pandèmia, els doctors Anthony Fauci i Deborah Birx, que a l'inici de la crisi van tenir un gran protagonisme. Fauci va reconèixer que ningú l'havia convidat a la roda de premsa, demostrant que cada dia està més distanciat del president.